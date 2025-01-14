Ispanaklı pişi tarifi: Bir yiyen bir daha istiyor

Ispanaklı pişi, kahvaltı sofralarından atıştırmalıklara kadar her an için lezzetli bir alternatif sunar. Pratik ve kolayca hazırlanan bu tarif, taze ıspanakların hamura katılmasıyla besleyici bir hale gelir. Hamurun yumuşak kıvamı ve ıspanakların canlı yeşil rengi, pişinin hem göz alıcı hem de doyurucu olmasını sağlar. Sıcak yağda kızartılarak dışı gevrek, içi ise yumuşacık bir dokuya ulaşan ıspanaklı pişi, farklı damak zevklerine hitap eder. Ayrıca, bu tarifin içeriği zenginleştirilerek farklı malzemelerle de kişiselleştirilebilir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 08:15Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 08:15
YAPILIŞI
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu (yaklaşık 10 g)
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı su (yaklaşık 100 ml)
1 su bardağı ıspanak (taze ve ince doğranmış)
Sıvı yağ (kızartma için)
YAPILIŞI
Geniş bir kasede un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Üzerine zeytinyağını ve suyu ekleyin. Karışımı yoğurun ve kıvamlı bir hamur elde edin.
Taze ıspanakları yıkayıp ince ince doğrayın ve hamura ilave edin. ıspanakları hamura yedirecek şekilde yoğurun.
Hamuru 10-15 dakika kadar dinlendirin.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avuç içinde yuvarlayın ve ardından küçük yuvarlak şekiller verin.
Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Yağ yeterince ısındıktan sonra, şekil verdiğiniz hamurları dikkatlice tavaya koyun. Her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.
Kızaran ıspanaklı pişiyi kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin ve sıcak olarak servis edin.