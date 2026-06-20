Kafkasya'dan gelen lezzet esintisi! Çerkez mantısı haluj tarifi

MALZEMELER

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su (Kontrollü eklenmeli)

İç Harcı İçin:

3 - 4 adet orta boy patates (Haşlanmış)

1 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri (Sosu) İçin:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber

İsteğe bağlı: Sarımsaklı yoğurt

👩‍🍳 Yapılışı

1. İç Harcın Hazırlanması

Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve pürüzsüz olana kadar ezin. Kuru soğanı ince ince yemeklik doğrayın. Sıvı yağ aldığınız tavada soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kavrulan soğanların üzerine toz kırmızı biberi ekleyip hafifçe çevirin ve ezdiğiniz patatesleri tavaya ilave edin. Tuz ve karabiberini de ekleyerek tüm malzemeler bütünleşene kadar 2-3 dakika daha kavurun. Ardından harcı ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakın. (Sıcak harç hamuru delebilir).

2. Hamurun Yoğrulması

Derin bir yoğurma kabına unu ve tuzu alın, ortasını havuz gibi açın. İçine yumurtayı kırın. Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Mantı hamuru gibi kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 20-30 dakika kadar dinlendirin.

3. Şekil Verme

Dinlenen hamuru 2 veya 3 bezeye ayırın. İlk bezeyi unladığınız tezgahta oklava veya merdane yardımıyla, klasik mantı hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Açtığınız hamurdan bir su bardağı ağzı veya yuvarlak bir kalıp yardımıyla daireler kesin. Her bir dairenin ortasına soğuyan patatesli iç harçtan (yaklaşık 1 tatlı kaşığı dolusu) koyun. Hamuru yarım ay şeklinde kapatın. Uç kısımlarını parmak uçlarınızla bastırarak veya klasik Çerkez mantısı usulü (saç örgüsü şeklinde kıvırarak) sıkıca kapatın. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

4. Pişirme ve Servis

Geniş bir tencerede bol su kaynatın. İçine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Hazırladığınız halujları kaynayan suyun içine dikkatlice bırakın. Mantılar suyun yüzeyine çıkmaya başladığında (yaklaşık 8-10 dakika) pişmiş demektir. Bir kevgir yardımıyla suyunu süzerek servis tabağına alın. Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Yağ köpürünce toz kırmızı biberi veya pul biberi ekleyip ocaktan alın. Hazırladığınız kızgın tereyağını halujların üzerinde gezdirin.

💡 İpucu: Geleneksel olarak sadece tereyağlı ve biberli sos ile tüketilir ancak dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt da dökerek servis edebilirsiniz. Eğer patatesli yapmak istemezseniz, iç harcını Çerkez peyniri veya lor peyniri ile de hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!