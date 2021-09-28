Katmer poğaça tarifi: Katmer poğaça nasıl yapılır?

Katmer poğaça malzemeleri arasında ilk olarak mayayı 1 çay bardağı kadar suyun içinde erimeye bırakın.

Ardından ayırdığınız yumurtanın beyazını bir kaba koyun. Yumurta beyazının içerisine şeker, tuz, süt, maya ve sıvı yağını ekleyerek karıştırın.

Karışımın içine unu az az ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Yoğurduğunuz hamuru dinlendirmek için bir nemli bez alın ve hamur kabının üstünü bu nemli bez ile örtün.

Dinlenen hamuru 8 eşit parçaya ayırın.

Hamurları el büyüklüğünde açın ve her katın arasına tereyağı sürerek üst üste koyun.

Katmer poğaça yapımı için üst üste, yağladığınız hamurları 60 ya da 70 santimlik çapta yuvarlar açın.

Hamuru üçgen olacak şekilde 12 parçaya bölün.

Diğer taraftan beyaz peynirleri elinizle ufalayın.

Peynirleri her parçaya eşit şekilde koyun ve sarın.

Sarma işlemi tamamladıktan sonra tepsinizi yağlayın. Yağlı kâğıt da kullanabilirsiniz.

Katmer poğaçalarınızı fırın tepsisine dizin. Üzerlerine daha önce beyazını ayırdığınız yumurtanın sarısını sürün.

Daha önceden 180 derece ısıttığınız fırına tepsiyi koyun ve pişmeye bırakın.

Yaklaşık 30 dakika boyunca pişirin. Katmer poğaçalarınızın üstü kızarıp kabardıktan sonra fırını kapatın.

Fırında biraz dinlendikten sonra katmer poğaçalarınızı fırından çıkarın.

Altın gibi kızaran, pofuduk katmer poğaçalarınız günün her anında çayınıza eşlik etmeye hazır.