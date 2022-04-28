Kayseriden gelen enfes bir lezzet: Ev yapımı mantı tarifi
Türk mutfağının en güzel yemeklerinden biri olan mantı, yedikçe yemek isteyeceğiniz bir lezzet... Yanına sarımsaklı yoğurdu ve ona eşlik eden salçalı sosuyla tam bir şölen tadında. Kayserinin bu lezzetini denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:32Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:32
1 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
75 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 adet yumurta
300 gram kıyma
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
Yoğurt
3 diş sarımsak
Karabiber
Pul biber
Nane
Tuz
Tereyağı
AŞÇININ NOTU
Hamurunuzu olabildiğince ince açın.
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine unu alın.
İçine tuz ve yumurtayı ekleyin. Sonra yavaş bir şekilde suyu ekleyin.
Hamurunuzu 40 dakika kadar bekletin.
İç harcı için, soğanı çok minik küpler halinde doğrayın.
Kıymayı bir kaba alın ve soğanları ekleyin. Tuz ve diğer baharatları ekleyerek yoğurun.
Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın.
Açtığınız hamuru minik parçalar halinde kesin.
Hamurun içine harçtan ekleyin. Sonra uçlarını birleştirin.
Su dolu tencereyi kaynatın, sonrasında içine mantıları ilave edin, yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.
Sonra pişen mantıların suyunu süzün. Bir tabağa alın.
Üzeri için, tereyağını kızdırıyoruz ve içine baharatlarımızı ekliyoruz.
Son olarak üzerine yoğurt ve tereyağımızı döküp servis ediyoruz. Herkese afiyet olsun!