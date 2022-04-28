Kayseriden gelen enfes bir lezzet: Ev yapımı mantı tarifi

Türk mutfağının en güzel yemeklerinden biri olan mantı, yedikçe yemek isteyeceğiniz bir lezzet... Yanına sarımsaklı yoğurdu ve ona eşlik eden salçalı sosuyla tam bir şölen tadında. Kayserinin bu lezzetini denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:32
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 75 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet yumurta
  • 300 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • Yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Nane
  • Tuz
  • Tereyağı

AŞÇININ NOTU

Hamurunuzu olabildiğince ince açın.

YAPILIŞI

  1. Derin bir kabın içine unu alın.
  2. İçine tuz ve yumurtayı ekleyin. Sonra yavaş bir şekilde suyu ekleyin.
  3. Hamurunuzu 40 dakika kadar bekletin.
  4. İç harcı için, soğanı çok minik küpler halinde doğrayın.
  5. Kıymayı bir kaba alın ve soğanları ekleyin. Tuz ve diğer baharatları ekleyerek yoğurun.
  6. Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın.
  7. Açtığınız hamuru minik parçalar halinde kesin.
  8. Hamurun içine harçtan ekleyin. Sonra uçlarını birleştirin.
  9. Su dolu tencereyi kaynatın, sonrasında içine mantıları ilave edin, yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.
  10. Sonra pişen mantıların suyunu süzün. Bir tabağa alın.
  11. Üzeri için, tereyağını kızdırıyoruz ve içine baharatlarımızı ekliyoruz.
  12. Son olarak üzerine yoğurt ve tereyağımızı döküp servis ediyoruz. Herkese afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kayserili uzmanlar sucuğun püf noktalarını SABAH'a anlattı

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

SON DAKİKA SON DAKİKA