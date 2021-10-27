Lahmacun içi harcı tarifi: Evde lahmacun içi harcı nasıl hazırlanır?
Dışarda yesek tadına doyamadığımız, evde ise bir türlü taş fırın lezzetinde çıkartamadığımız klasiklerden biridir lahmacun… Lahmacun yapmak için aslında birkaç püf noktaya odaklanmak yeterli. Lahmacunun iç harcı da en önemli noktalardan biri. Sizin için lahmacun iç harcı nasıl yapılır sorusunun adımlarıyla yanıtladık. İşte püf noktalarıyla lahmacun iç harcı tarifi…
Giriş Tarihi: 27.10.2021 17:30Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 17:30
8 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
MALZEMELER
3 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 adet soğan (orta boy)
1 demet maydanoz
1 yemek kaşığı domates 1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve tuz
Yarım çay kaşığı pul biber
1 çay bardağı sıvı yağ
¼ çay bardağı su
500 gram kıyma (yağlı)
YAPILIŞI
Lahmacunun iç harcı için kullanacağımız et, hafif yağlı olmalı. Kaburga etinden çekilen kıyma, en uygun etlerden biridir.
Bir diğer püf nokta ise harca girecek soğanlar. Bu soğanların incecik doğranmış olması çok önemli. Rendeleyebilir ya da rondodan geçirebilirsiniz. Fakat harcı sulandırmaması için sularını sıkmayı unutmayın. Maydanozların de incecik kıyılmış olması çok önemli.
Lahmacunun iç harcı biraz da damak zevkinize bağlı olan bir harçtır. İsteğe göre domates ve baharat eklemesi yapabilirsiniz.
Salçayı ve klasik baharatları da ekledikten sonra uzun yoğurma işlemine başlayabilirsiniz. İçine koyduğunuz bütün malzemeler birbirleriyle güzelce bütünleşmeli.
Yoğurma işleminiz bittikten sonra üzerine streç film sarıp buzdolabında en az 1 saat en fazla 1 gün olmak üzere bekletin. Ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar lezzetli olacaktır.
İşte lahmacun harcı yapmak püf noktalarıyla birlikte bu kadar kolay. Harç artarsa dondurucuda saklayabilir ve köfte olarak kullanabilirsiniz.
Lahmacun pişerken kurursa üzerlerine çok az zeytinyağı ya da sıvı yağ gezdirebilirsiniz. Lahmacunlar hazır, afiyet olsun.