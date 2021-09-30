Mayasız peynirli poğaça tarifi: Mayasız kolay peynirli poğaça nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Kullanılacak malzemelerin özellikle oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. • Malzemeler karışma kabına alındıktan sonra birbirine iyice girecek şekilde karıştırılmalıdır ve düzgün bir hamur elde edilmelidir. • Hamur yoğurulup hazırlandıktan sonra en az 20 en fazla 30 dk dinlendirilmelidir. • Poğaçanın içinin çiğ kalmaması için ceviz büyüklüğünde parçalara bölünerek içi doldurulmalıdır. • Poğaçanın pişerken içinin açılmaması için kenarlarına çatalla iyice bastırılmalıdır. • Hazırlanan poğaçalar fırına konmadan önce fırın önceden ısıtılmalıdır. • Üzeri kızarıncaya kadar pişirilmelidir.