Mayasız peynirli poğaça tarifi: Mayasız kolay peynirli poğaça nasıl yapılır?
Poğaça, damak zevkine göre iç harcı değişen en sevilen hamur işlerinden biridir. Mayalı, mayasız ve kabartma tozu ile yapılan ya da sadece yoğurt ile yapılan poğaçalar özellikle fırından yaydığı kokularla hepimizin ağzını sulandırır. Peki, yumuşak poğaça tarifi içinde neler vardır? Birden çok çeşidi olan ve damak zevkine göre çeşitlenen poğaçalardan mayasız peynirli kolay poğaça tarifi püf noktalarıyla birlikte haberimizde. İşte, evimizde kolayca ve hızlıca hazırlayabileceğimiz kolay peynirli poğaça tarifi
Giriş Tarihi: 30.09.2021 14:14Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 14:14
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Poğaça Hamuru için
1 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
3 – 3,5 su bardağı un
50 gram tereyağı
1 paket kabartma tozu
İsteğe göre tuz
İç Harcı İçin
2-3 su bardağı ufalanmış peynir
Bir bağ maydanoz
Üzeri İçin
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı susam ya da 1 yemek kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)
AŞÇININ NOTU
• Kullanılacak malzemelerin özellikle oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Malzemeler karışma kabına alındıktan sonra birbirine iyice girecek şekilde karıştırılmalıdır ve düzgün bir hamur elde edilmelidir.
• Hamur yoğurulup hazırlandıktan sonra en az 20 en fazla 30 dk dinlendirilmelidir.
• Poğaçanın içinin çiğ kalmaması için ceviz büyüklüğünde parçalara bölünerek içi doldurulmalıdır.
• Poğaçanın pişerken içinin açılmaması için kenarlarına çatalla iyice bastırılmalıdır.
• Hazırlanan poğaçalar fırına konmadan önce fırın önceden ısıtılmalıdır.
• Üzeri kızarıncaya kadar pişirilmelidir.
YAPILIŞI
İlk önce peynirli iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Ufaladığımız peynirleri ince ince kıydığımız maydanozlar ile iyice karıştırıp bir köşede bekletelim.
Oda sıcaklığında bulunan süt, sıvı yağ ve yumurtayı geniş bir kaba alıp iyice karıştırın. Malzemeler birbirine iyice karışınca yine oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyip karıştırmaya devam edin.
Daha sonra hazırladığınız karışıma ununuzu eleyerek yavaş yavaş ilave edin. Hepsini bir anda değil yavaş yavaş eklerseniz daha kolay bir hamur elde edebilirsiniz. Karıştırmaya başladığınız hamur yoğurulup ele yapışmayacak kıvama gelene kadar unu azar azar ekleyin.
Elde ettiğiniz ve ele yapışmayan yumuşak hamuru en az 20 en fazla 30 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlendirdiğiniz hamuru eşit bezeler halinde ceviz büyüklüğünde alıp elinizle düzleştirerek yuvarlak elde edin.
Yuvarlak hamurunuzun içine 1 tatlı kaşığı kadar beyaz peynir / maydanoz karışımdan ekleyip hamuru sağ ve sol tarafından birleştirerek ve bir çatal yardımı ile köşelerine iyice bastırarak kapatın.
Yağladığınız ya da yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız poğaçaları yan yana dizip, üzeri için ayırdığınız yumurta sarısını fırça yardımı ile poğaçaların üzerine eşit miktarda sürün.
İsteğe bağlı olarak susam ya da çörek otunu üzerine serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fansız ayardaki fırında 20-25 dk devamlı olarak kontrol ederek üstü kızarıncaya kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız sıcacık poğaçalarınızı ilk sıcağını alacak kadar dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.