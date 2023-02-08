Mayasız poğaça tarifi: 5 dakikada hazır!

Dakikalar içinde hazır ve yumuşacık bir poğaça lezzeti için yapmanız gerekenler sadece birkaç adımdan oluşuyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu poğaça için ihtiyacınız olanlarsa herkesin evinde bulunan birkaç malzemeden ibaret. İşte herkesin mayalı zannedeceği, yumuşacık poğaça tarifi...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:02Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:02
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Ev PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
5 dakika
Adet :
274 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 paket kabartma tozu
4 su bardağı un (kontrollü olarak ekleyin)
İçi için;
Ufalanmış beyaz peynir
Maydanoz
Üzeri için;
Yumurta sarısı
Susam
Çörekotu
AŞÇININ NOTU
İstediğiniz herhangi bir iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı vs.
YAPILIŞI
Yoğurma kabına süt, sıvı yağ, yumurta, şeker, tuz ve kabartma tozunu aldıktan sonra iyice karıştırın.
Üzerine unu kontrollü olarak ekledikten sonra kontrollü bir şekilde yoğurun ve hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvama kavuştuktan sonra 20 dakika kadar dinlendirin.
Bu sırada beyaz peynir ve maydanozu bir kapta karıştırın.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak tezgahta veya elinizde açın.
İç harcınızdan ekledikten sonra D şeklinde kapatın.
Fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve yumurta sarısı sürdükten sonra çörekotur, susam ile süsleyin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Piştikten sonra fırından alın ve servis edin. Afiyet olsun!