Mayasız poğaça tarifi: 5 dakikada hazır!

Dakikalar içinde hazır ve yumuşacık bir poğaça lezzeti için yapmanız gerekenler sadece birkaç adımdan oluşuyor. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu poğaça için ihtiyacınız olanlarsa herkesin evinde bulunan birkaç malzemeden ibaret. İşte herkesin mayalı zannedeceği, yumuşacık poğaça tarifi...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:02
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Adet : 274 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 paket kabartma tozu
  • 4 su bardağı un (kontrollü olarak ekleyin)

İçi için;

  • Ufalanmış beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Susam
  • Çörekotu

AŞÇININ NOTU

İstediğiniz herhangi bir iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı vs.

YAPILIŞI

  1. Yoğurma kabına süt, sıvı yağ, yumurta, şeker, tuz ve kabartma tozunu aldıktan sonra iyice karıştırın.
  2. Üzerine unu kontrollü olarak ekledikten sonra kontrollü bir şekilde yoğurun ve hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvama kavuştuktan sonra 20 dakika kadar dinlendirin.
  3. Bu sırada beyaz peynir ve maydanozu bir kapta karıştırın.
  4. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak tezgahta veya elinizde açın.
  5. İç harcınızdan ekledikten sonra D şeklinde kapatın.
  6. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve yumurta sarısı sürdükten sonra çörekotur, susam ile süsleyin.
  7. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
  8. Piştikten sonra fırından alın ve servis edin. Afiyet olsun!

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