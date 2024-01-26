Pelmeni tarifi: Rus mantısı ile bildiğiniz mantıya yeni bir dokunuş...
Kökeninin Sibirya'ya dayandığı söylense de, geniş bir coğrafyada yapılan bu tarif, Orta Asya'da da vazgeçilmez lezzetlerden biri. Az malzemeyle hazırlanması ve kendine özgü lezzetiyle farklı bir menü hazırlamanızı sağlayan bu yemeği, severek tüketebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:04Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:05
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
2 su bardağı un
Yarım su bardağı su
1 yumurta
Bir tutam tuz
İç Harcı İçin:
300 gram dana kıyma
1 soğan (rendelenmiş)
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Unu bir kaba alın, ortasını açın ve içine su, yumurta ve tuz ekleyin.
Hamuru yoğurarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç filmle örtün ve 30 dakika dinlendirin.
Kıymayı bir kaba alın, rendelenmiş soğanı ekleyin, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karıştırın.
Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, unlanmış bir zeminde ince bir şekilde açın.
Açılan hamurun ortasına hazırladığınız kıyma harcından koyun.
Hamuru yarıya katlayarak yarım daire şekli elde edin ve kenarları iyice bastırarak kapatın.
Pelmenileri kaynar suda 8-10 dakika kadar haşlayın.
Haşlanan pelmenileri süzün ve servis yapın. Afiyet olsun!