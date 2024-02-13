Pratik su böreği tarifi: Her diliminde lezzet patlaması

Su böreği, en sevilen hamur işi çeşitlerinden biri. Fakat yapılması zor olan tariflerden biri olması sebebiyle uzak durulan bu lezzeti, aslında pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 08:45
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Ev Partisi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

  • 12 adet yufka
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 3 yumurta
  • 250 gram beyaz peynir veya lor peyniri
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye ısıtın.
  • Bir kapta süt, su ve yumurtaları çırpın.
  • Yufkaları tezgaha serin. İlk yufkayı tezgaha sererken bir kenarından tutarak diğer kenarına doğru genişletin. Sıvı yağ ile hafifçe yağlayın.
  • İkinci yufkayı üzerine serin ve bu yufkayı da yağlayın.
  • Üçüncü yufkayı serin ve üzerine hazırladığınız süt ve yumurta karışımından sürün.
  • İkiye katladığınız yufkayı tekrar açın ve içine beyaz peyniri ufalayarak serpin. Üzerine tekrar süt ve yumurta karışımından sürün.
  • Yufkayı rulo şeklinde sarın ve hafifçe kıvırarak güzelce şekil verin.
  • Hazırladığınız ruloyu yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
  • Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.
  • Üzerlerine kalan süt ve yumurta karışımından sürün. İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpebilirsiniz.
  • Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Pişen su böreğini dilimleyerek servis yapın. Sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

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