Pratik su böreği tarifi: Her diliminde lezzet patlaması
Su böreği, en sevilen hamur işi çeşitlerinden biri. Fakat yapılması zor olan tariflerden biri olması sebebiyle uzak durulan bu lezzeti, aslında pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 08:45Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 08:45
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltıEv Partisi
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
30 dakika
Porsiyon :
300 kcal
MALZEMELER
12 adet yufka
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
3 yumurta
250 gram beyaz peynir veya lor peyniri
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ısıtın.
Bir kapta süt, su ve yumurtaları çırpın.
Yufkaları tezgaha serin. İlk yufkayı tezgaha sererken bir kenarından tutarak diğer kenarına doğru genişletin. Sıvı yağ ile hafifçe yağlayın.
İkinci yufkayı üzerine serin ve bu yufkayı da yağlayın.
Üçüncü yufkayı serin ve üzerine hazırladığınız süt ve yumurta karışımından sürün.
İkiye katladığınız yufkayı tekrar açın ve içine beyaz peyniri ufalayarak serpin. Üzerine tekrar süt ve yumurta karışımından sürün.
Yufkayı rulo şeklinde sarın ve hafifçe kıvırarak güzelce şekil verin.