Samosa tarifi: Bir tadan bir daha vazgeçemeyecek!

Samosa birçok Güney Asya ülkesinde ve Hindistan alt kıtasında popüler olan bir atıştırmalık. Samosanın iç harcı genellikle patates, bezelye ve baharatlardan oluşur. Ancak, bölgesel farklılıklara bağlı olarak iç harçta et, sebze veya mercimek de kullanılabilir. İç harç, kişisel tercihlere ve kültürel zenginliğe göre değişiklik gösterir. Samosa, farklı bölgelerde farklı isimlerle anılır. Örneğin, Hint alt kıtasında "samosa" olarak bilinirken, Orta Doğu'da "sambousek" veya "sambosa" olarak adlandırılabilir.

Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 08:35
  • 12 Adet
  • Ev Yapımı
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 45 dakika
  • Adet : 200 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • 1/4 su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı su
  • Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

  • 2 patates (haşlanmış ve rendelenmiş)
  • 1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
  • 1 soğan (doğranmış)
  • 2 yeşil biber (doğranmış)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • Tuz

AŞÇININ NOTU

Bezelye kullanmak istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz ya da iç harca farklı sebzeler ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Unu bir kaba alın.
  2. Ortasını açın ve sıvı yağ, tuz ve suyu ekleyin.
  3. Yumuşak bir hamur yoğurun ve üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.
  4. Sıvı yağı tavada ısıtın.
  5. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  6. Doğranmış biberleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
  7. Haşlanmış ve rendelenmiş patatesleri, bezelyeleri (varsa) ekleyin.
  8. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.
  9. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, her parçayı un serpilmiş bir zeminde açın.
  10. Açılan hamurun ortasına iç harçtan koyun.
  11. Hamuru yarıya katlayıp kenarlarını iyice bastırarak kapatın.
  12. Kenarlarına biraz su sürerek yarım ay şekli verin.
  13. Hazırlanan samosaları 180 derecede önceden ısıtılmış fırında altın rengi alana kadar pişirin.
  14. Sıcak servis yapın.

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