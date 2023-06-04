Yöresel bir lezzet: Mamül kurabiye tarifi

Yöresel bir lezzet olan mamül; cevizli, üzümlü veya hurmalı yapılıyor. Bir kez tadanların bir daha vazgeçemediği mamül, yapım aşamaları nedeniyle zor gibi görünsede aslında oldukça basit. İşte kıyır kıyır bir lezzet olan mamül kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 04.06.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 10:51
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 3 su bardağı irmik
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • İsteğe bağlı olarak ceviz veya kuru üzüm

İç harcı için: Hurma püresi

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Büyük bir karıştırma kabında tereyağı ve toz şekeri birleştirin. Mikserle iyice karışana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve her birini karışıma iyice yedirin.

Ayrı bir kapta irmik, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Bu kuru malzemeleri yavaş yavaş ıslak karışıma ekleyin ve bir spatula veya tahta kaşıkla karıştırarak homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. İsteğe bağlı olarak ceviz veya kuru üzüm gibi ek malzemeleri hamura ekleyin ve karıştırın.

Hamuru buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay şekil almasını sağlayacak ve daha yumuşak bir kıvamda olmasını sağlayacaktır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinde yuvarlayarak kurabiye şeklini verin. Ortasını açın ve hurma püresi ekleyip kapatın. Hamurları hazırladığınız tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerine çatalla şekil verin.

Fırında yaklaşık 10-12 dakika veya kurabiyeler hafifçe altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tepsinin üzerinde 5 dakika kadar soğumasını bekleyin ve daha sonra tel bir rafa alarak tamamen soğumalarını sağlayın.

Bu tarifle yaklaşık 24 adet kurabiye elde edersiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz, Afiyet olsun!

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