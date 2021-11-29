Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği Cool Lime tarifi: Evde Cool Lime nasıl yapılır?
Cool Lime, son yılların en ferahlatıcı lezzetlerinden biri olarak en çok sevilen içeceklerden biri. Birçok kafede ilk tercih edilenlerden olsa da aslında evinizin rahatlığında da kısa sürede yapabileceğiniz bir içecek. Biz de dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarifi sizlere getirdik. İşte cool lime tarifinin püf noktaları...
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:34Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:34
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
MALZEMELER
1/2 demet nane
2 adet limon
5 su bardağı su
3 yemek kaşığı şeker
2 parça buz
YAPILIŞI
Bir kaba ayıkladığınız yarım demet kadar naneyi bekletin.
Ardından kabuklarını soyduğunuz adet limonu, ayıklanan naneler ile bir araya getirin.
Nane ve limonun bulunduğu kaba şekeri de ilave edin ve yeşil nane, limon ve şekeri ellerinizle iyice ovun.
Daha sonra kasenin içerisine suyu ilave edin ve içerisine kabuğunu soyduğunuz limonların suyunu sıkın ardından şeker eriyene kadar karıştırın.
Bu karışımı iyice özdeşleştikten sonra bir süzgeç yardımıyla süzün.