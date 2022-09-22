Diyet sıcak çikolata tarifi: Tatlı isteğinizi anında yok edecek!
Kış aylarına giriş yapıyorken, sıcak bir çikolata iyi gitmez mi? Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, canınız tatlı çekiyorsa tatlı isteğinizi yok edecek bir tarifle geldik! Hem de kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Çünkü bu tarif kilo aldırmıyor. İşte tarifin detayları...
Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:01Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:01
1 Kişilik
DiyetEv Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
200 kcal
MALZEMELER
1 bardak süt
2 kare bitter çikolata
1 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
İlk olarak sütü güzelce kaynatın.
Süt kaynadıktan sonra içine kakaoyu ekleyin.
Süt ve kakao karışımı ısındıktan sonra içine bitter çikolatayı ilave edin.
Ardından biraz daha kaynatma işlemine devam edin.
İşte sıcak içeceğimiz hazır! Herkese afiyet olsun.