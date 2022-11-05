Ekinezya çayı tarifi: Grip ve nezleye karşı kalkan oluyor: Her içen şifa buluyor...

Hastalıkların fazlasıyla artığı kış aylarında kendimizi korumak ve bağışıklığımızı güçlendirmek için çeşitli yöntemler deniyoruz. İşte ekinezya çayı sizi hastalıklardan koruyacak bir tarif! Ağrılardan eser bırakmayan bu çay, vücut kırgınlığını da anında alıyor...

Giriş Tarihi: 05.11.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 09:52
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

  • Ekinezya otu
  • Kaynamış su

YAPILIŞI

  1. İlk olarak 1 litre kaynamış suyun içerisine 3-5 kaşık kadar kuru ekinezya ekleyin.
  2. Ardından 2-5 dakika arasında demlenmesini beklemelisiniz.
  3. Daha sonra rengini alan çayı, içerisine hiçbir şey eklemeden sade bir şekilde tüketmelisiniz.
  4. Bu çayı 15 gün içtikten sonra ara verin ve daha sonra tekrar devam edin. Faydasını göreceksiniz!

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