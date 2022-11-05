Ekinezya çayı tarifi: Grip ve nezleye karşı kalkan oluyor: Her içen şifa buluyor...
Hastalıkların fazlasıyla artığı kış aylarında kendimizi korumak ve bağışıklığımızı güçlendirmek için çeşitli yöntemler deniyoruz. İşte ekinezya çayı sizi hastalıklardan koruyacak bir tarif! Ağrılardan eser bırakmayan bu çay, vücut kırgınlığını da anında alıyor...
Giriş Tarihi: 05.11.2022 09:52Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 09:52
2 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
MALZEMELER
Ekinezya otu
Kaynamış su
YAPILIŞI
İlk olarak 1 litre kaynamış suyun içerisine 3-5 kaşık kadar kuru ekinezya ekleyin.
Ardından 2-5 dakika arasında demlenmesini beklemelisiniz.
Daha sonra rengini alan çayı, içerisine hiçbir şey eklemeden sade bir şekilde tüketmelisiniz.
Bu çayı 15 gün içtikten sonra ara verin ve daha sonra tekrar devam edin. Faydasını göreceksiniz!