Elmalı pancar suyu tarifi: Evde elmalı pancar suyu nasıl yapılır?

Elma ve pancarın oluşturduğu leziz karışım oldukça harika! Hadi gelin deneyelim... Elmalı pancar suyu nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis elmalı pancar suyu tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:37
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay

MALZEMELER

  • 3 adet kırmızı elma
  • 4 adet kırmızı pancar
  • 1 adet havuç
  • 2 adet limonun suyu
  • 2 çorba kaşığı esmerşeker
  • Yarım çay kaşığı toz zencefil

Bardakların ağız kısmını batırmak için:

  • Limon ve esmer şeker

YAPILIŞI

  • Elma, pancar ve havucu bol suyla yıkayıp süzün.
  • Elmanın çekirdek ve sap kısımlarını alın.
  • Pancar ve havucun kabuklarını soyup, irice doğrayın.
  • Elma, pancar ve havucu katı meyve sıkacağından geçirip suyunu çıkarın.
  • İçine limon suyu, esmerşeker ve zencefil katıp, karıştırın.
  • Derince bir kaba esmerşeker dökün ve bardağın ağız kısımlarını önce limona sonra şekere batırın.
  • Elmalı pancar suyunu bardaklara paylaştırarak servis yapın.

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