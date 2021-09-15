Ev Yapımı Limonata Tarifi - Evde Limonata Nasıl Yapılır?

Ev yapımı limonata tarifi soğuk içecek tarifleri arasında en çok tercih edilen seçeneklerden birisidir. Özellikle yaz aylarında içinizi serinletecek ev yapımı limonata tarifi yapılışı sıkça araştırılmaktadır. Limon, portakal ve şeker kullanarak kolayca yapabileceğiniz limonata sağlık açısından da daha etkili olacaktır. Nefis yemek tarifleri konusunda ev yapımı limonata tarifi yapılışına sizler için yer verdik. Peki, evde limonata tarifi nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte adım adım anlatımı

Giriş Tarihi: 15.09.2021 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 13:55
  • 5 Kişilik
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

2 adet limon

1 adet portakal

1.5 su bardağı şeker

13 su bardağı su

AŞÇININ NOTU

Limonata yapmak için bir gece önceden limon ve portakalları derin dondurucuya atmayı unutmayın. Bu malzemeleri dondurmadan yapmaya kalkarsanız limonatada acı bir tat meydana gelir. Karışımınızı tülbentle süzdükten sonra posaları çamaşır sıkar gibi kuvvetli bir şekilde sıkın. Limonata rengini buradan elde edecektir. Buzluktan çıkardığınız limon ve portakalların kabuğunu kesinlikle soymayın. Limonata tadını kabuğundan alır.

YAPILIŞI

Ev yapımı limona tarifi yapılışını uygulamaya bir gün önceden portakal ve limonlarımızı derin dondurucuya bırakarak başlıyoruz. Limon ve portakalı dondurmaktaki amaç kabuğunda bulunan acı tadın ortadan kaybolmasıdır.

Ertesi gün buzluktan çıkardığınız limon ve portakalları yaklaşık 10 dakika boyunca bekletin. Ardından her ikisini de dört parça halinde bölün.

Dilimlenmiş portakal ve limonu robotunuza atın.

Üzerine bir su bardağı şeker ekleyerek robotu çalıştıralım. Portakal ve limonun kabuğu kesinlikle soyulmamalıdır. Çünkü özelliğini buradan almaktadır.

Robotu malzemelerimiz iyice ezilene kadar çalıştırmaya devam edin. Yaklaşık 1-2 dakika kadar sürebilir. Eğer robotunuz yoksa el rendesiyle rendeleyebilirsiniz. Ardından şekerle ovalayabilirsiniz.

Portakal, limon ve şeker karışımını robottan alarak 3 litre suya ilave edin.

1 tatlı kaşığı da limon tozu ekledikten sonra renginin iyice geçmesi için 5-10 dakika kadar bekleyin.

Dilerseniz 5 litre suya da ekleyebilirsiniz. Ancak, limon tozu ve şekeri arttırmayı unutmayın.

Son olarak limonatınızı süzme aşamasına geçiyoruz. Temiz bir tülbent ayarlayın. Karışımı tülbent yardımıyla bir kabın içerisine süzün. Tülbentte posa kalınca çamaşır sıkar gibi sıkın.

En yoğun renk tülbenti sıkınca çıkmaktadır. Bu nedenle bu noktada elinizden geldiğince sıkmaya çalışın.

Süzme işlemi de sona erdikten sonra limonatanızı dolapta biraz dinlendirip afiyetle içebilirsiniz.

Hazır limonatalardan daha iyi bir lezzet elde edeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Afiyet olsun

LİMONATA BESİN DEĞERLERİ

Su Bardağı (200 ml lik)

Karbonhidrat (g) 22.70

Protein (g) 0.49

Yağ (g) 0.40

Lif (g) 0.87

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 4.80

Potasyum (mg) 100.80

Kalsiyum (mg) 16.80

Vitamin A (ui) 2.40

Vitamin C (mg) 35.33

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