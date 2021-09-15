Ev Yapımı Limonata Tarifi - Evde Limonata Nasıl Yapılır?

Ev yapımı limona tarifi yapılışını uygulamaya bir gün önceden portakal ve limonlarımızı derin dondurucuya bırakarak başlıyoruz. Limon ve portakalı dondurmaktaki amaç kabuğunda bulunan acı tadın ortadan kaybolmasıdır.

Ertesi gün buzluktan çıkardığınız limon ve portakalları yaklaşık 10 dakika boyunca bekletin. Ardından her ikisini de dört parça halinde bölün.

Dilimlenmiş portakal ve limonu robotunuza atın.

Üzerine bir su bardağı şeker ekleyerek robotu çalıştıralım. Portakal ve limonun kabuğu kesinlikle soyulmamalıdır. Çünkü özelliğini buradan almaktadır.

Robotu malzemelerimiz iyice ezilene kadar çalıştırmaya devam edin. Yaklaşık 1-2 dakika kadar sürebilir. Eğer robotunuz yoksa el rendesiyle rendeleyebilirsiniz. Ardından şekerle ovalayabilirsiniz.

Portakal, limon ve şeker karışımını robottan alarak 3 litre suya ilave edin.

1 tatlı kaşığı da limon tozu ekledikten sonra renginin iyice geçmesi için 5-10 dakika kadar bekleyin.

Dilerseniz 5 litre suya da ekleyebilirsiniz. Ancak, limon tozu ve şekeri arttırmayı unutmayın.

Son olarak limonatınızı süzme aşamasına geçiyoruz. Temiz bir tülbent ayarlayın. Karışımı tülbent yardımıyla bir kabın içerisine süzün. Tülbentte posa kalınca çamaşır sıkar gibi sıkın.

En yoğun renk tülbenti sıkınca çıkmaktadır. Bu nedenle bu noktada elinizden geldiğince sıkmaya çalışın.

Süzme işlemi de sona erdikten sonra limonatanızı dolapta biraz dinlendirip afiyetle içebilirsiniz.

Hazır limonatalardan daha iyi bir lezzet elde edeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Afiyet olsun

LİMONATA BESİN DEĞERLERİ

Su Bardağı (200 ml lik)

Karbonhidrat (g) 22.70

Protein (g) 0.49

Yağ (g) 0.40

Lif (g) 0.87

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 4.80

Potasyum (mg) 100.80

Kalsiyum (mg) 16.80

Vitamin A (ui) 2.40

Vitamin C (mg) 35.33