Öksürüğü bıçak gibi kesen ev yapımı öksürük şurubu tarifi: Öksürük şurubu nasıl yapılır?
Mevsim geçişi yaşadığımız şu günlerde hastalıklar artmaya başladı. Sizin de çevrenizde grip vakaları artıysa hemen önleminizi almanızda fayda var. Ev yapmıöksürük şurubu tarifi, içeriğindeki soğan ve sarımsak sayesinde doğal antibiyotik etkisi gösterebiliyor. Böylelikle öksürüğün de doğal şifacısı olabiliyor. İşte hastalıklardan koruyan ev yapımı öksürük şurubu tarifi.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:02Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:06
1 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
Bir adet limonun suyu
1,5 su bardağı su
Bir adet kuru soğan
3 yemek kaşığı bal
3 diş sarımsak
Bir çay kaşığı toz zencefil
Bir tatlı kaşığı toz tarçın
3 adet karanfil
AŞÇININ NOTU
Karışımı mukakkak cam kavanozda saklayın. Ciddi bir rahatsızlığınız var ise bu karışımı uygulamadan önce muhakkak bir doktor muayesinden geçiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak suyu kaynatın. Soğan ve sarımsakları soyup minik minik olacak şekilde doğrayın.
Kaynayan suyu derin bir cam kaseye alın.
İçine sarımsak ve soğanları ekleyin.
Şimdi bu suyu soğuyana kadar bekletin. Ardından suyu süzün ve cam kavanoza aktarın.
Kavanozun içine limon suyunu, toz zencefil ve tarçını, balı ekleyin.
Karanfil tanelerini havanda ezin ve karışıma dahil edin. Kavanozun kapağını kapatıp malzemeleri çalkalayın. Doğal şurup hazır. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde, 7 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.