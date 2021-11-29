Öksürüğü bıçak gibi kesen ev yapımı öksürük şurubu tarifi: Öksürük şurubu nasıl yapılır?

Mevsim geçişi yaşadığımız şu günlerde hastalıklar artmaya başladı. Sizin de çevrenizde grip vakaları artıysa hemen önleminizi almanızda fayda var. Ev yapmıöksürük şurubu tarifi, içeriğindeki soğan ve sarımsak sayesinde doğal antibiyotik etkisi gösterebiliyor. Böylelikle öksürüğün de doğal şifacısı olabiliyor. İşte hastalıklardan koruyan ev yapımı öksürük şurubu tarifi.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 13:06
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika

MALZEMELER

  • Bir adet limonun suyu
  • 1,5 su bardağı su
  • Bir adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı bal
  • 3 diş sarımsak
  • Bir çay kaşığı toz zencefil
  • Bir tatlı kaşığı toz tarçın
  • 3 adet karanfil

AŞÇININ NOTU

Karışımı mukakkak cam kavanozda saklayın. Ciddi bir rahatsızlığınız var ise bu karışımı uygulamadan önce muhakkak bir doktor muayesinden geçiniz.

YAPILIŞI

  • İlk olarak suyu kaynatın. Soğan ve sarımsakları soyup minik minik olacak şekilde doğrayın.
  • Kaynayan suyu derin bir cam kaseye alın.
  • İçine sarımsak ve soğanları ekleyin.
  • Şimdi bu suyu soğuyana kadar bekletin. Ardından suyu süzün ve cam kavanoza aktarın.
  • Kavanozun içine limon suyunu, toz zencefil ve tarçını, balı ekleyin.
  • Karanfil tanelerini havanda ezin ve karışıma dahil edin. Kavanozun kapağını kapatıp malzemeleri çalkalayın. Doğal şurup hazır. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde, 7 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA