Son yılların en popüler içeceklerinden biri: Cool lime tarifi
Yaz aylarında sık sık tüketilen bu içecek, sıcak havalarda içinizi ferahlatıyor. Hafifliğiyle vazgeçilmeyen bir lezzet olan bu içecek sadece 15 dakikada hazır! Aynı zamanda kalorisi düşük olduğu için, bol bol tüketebilirsiniz. Nane ve limonun birleşimiyle bu kavurucu sıcaklarda size çok iyi gelecek! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:23Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:23
5 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
50 kcal
MALZEMELER
Nane
Limon
5 su bardağı su
Buz parçaları
4 yemek kaşığı şeker
YAPILIŞI
İlk olarak naneleri güzelce yıkayın ve ayıklamaya başlayın.
Limonların kabuklarını soyun ve nanenin yanına ekleyin.
Ardından toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.
Limonların suyunu sıkın ve 5 bardak su ekleyin.
Sonra şekerler eriyene kadar karıştırın.
Son olarak soğumaya bırakın! İşte soğuk içeceğimiz hazır.