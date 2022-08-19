Son yılların en popüler içeceklerinden biri: Cool lime tarifi

Yaz aylarında sık sık tüketilen bu içecek, sıcak havalarda içinizi ferahlatıyor. Hafifliğiyle vazgeçilmeyen bir lezzet olan bu içecek sadece 15 dakikada hazır! Aynı zamanda kalorisi düşük olduğu için, bol bol tüketebilirsiniz. Nane ve limonun birleşimiyle bu kavurucu sıcaklarda size çok iyi gelecek! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:23
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 50 kcal

MALZEMELER

  • Nane
  • Limon
  • 5 su bardağı su
  • Buz parçaları
  • 4 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI

  1. İlk olarak naneleri güzelce yıkayın ve ayıklamaya başlayın.
  2. Limonların kabuklarını soyun ve nanenin yanına ekleyin.
  3. Ardından toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.
  4. Limonların suyunu sıkın ve 5 bardak su ekleyin.
  5. Sonra şekerler eriyene kadar karıştırın.
  6. Son olarak soğumaya bırakın! İşte soğuk içeceğimiz hazır.

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