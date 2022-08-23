Yazı enerji bombası bu içecekle geçirin! İçinizi ferahlatacak şeftalili smoothie tarifi
Yaz meyveleriyle hem sağlıklı hem de nefis bir smoothie hazırlamaya ne dersiniz? Eğer tatlı bir şeyler içmek istiyorsanız bu tarif tam size göre! Ayrıca kalorisi düşük olduğu için, diyet listenizde bile kullanabilirsiniz. Sağlıklı ve enerji bombası olan bu içeceği çocuklarınızda bayılacak! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:47Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:47
1 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
234 kcal
MALZEMELER
1 çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı tarçın
Bol ıspanak
1 çay bardağı buz
1 bardak badem sütü
4-5 adet kayısı
1 adet küçük boy nektarin
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri güzelce blendar'a alın ve bir karışım haline getirin.
Sonrasında bir bardağa koyup üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz!