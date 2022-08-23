Yazı enerji bombası bu içecekle geçirin! İçinizi ferahlatacak şeftalili smoothie tarifi

Yaz meyveleriyle hem sağlıklı hem de nefis bir smoothie hazırlamaya ne dersiniz? Eğer tatlı bir şeyler içmek istiyorsanız bu tarif tam size göre! Ayrıca kalorisi düşük olduğu için, diyet listenizde bile kullanabilirsiniz. Sağlıklı ve enerji bombası olan bu içeceği çocuklarınızda bayılacak! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 23.08.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 09:47
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 234 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • Bol ıspanak
  • 1 çay bardağı buz
  • 1 bardak badem sütü
  • 4-5 adet kayısı
  • 1 adet küçük boy nektarin

YAPILIŞI

  • Tüm malzemeleri güzelce blendar'a alın ve bir karışım haline getirin.
  • Sonrasında bir bardağa koyup üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA