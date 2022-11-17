Yeşil smoothie tarifi: Bağışıklık güçlendirici, vücut direncini artıran içecekler!
Bağışıklığınız düşükse, bağışıklığı güçlendiren mükemmel bir içecek! Hem tok kalmanızı sağlayacak hem de besin değeri yüksek olduğu için sizi hastalıklardan koruyacak. Pratik olan bu tarifi denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:05Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:05
2 Kişilik
Ev Yapımı
Porsiyon :
100 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı bebek ıspanak
1 su bardağı taze nane
1 adet yeşil elma
1 su bardağı doğranmış salatalık
2 yemek kaşığı limon
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Su ariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin.
Ardından eklemek istediğiniz su miktarını kendiniz ayarlayın.
İsterseniz suyun tamamını ekleyin isterseniz de yarım su bardağı su ekleyin.