Yeşil smoothie tarifi: Bağışıklık güçlendirici, vücut direncini artıran içecekler!

Bağışıklığınız düşükse, bağışıklığı güçlendiren mükemmel bir içecek! Hem tok kalmanızı sağlayacak hem de besin değeri yüksek olduğu için sizi hastalıklardan koruyacak. Pratik olan bu tarifi denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 09:05
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Porsiyon : 100 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı bebek ıspanak
  • 1 su bardağı taze nane
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 su bardağı doğranmış salatalık
  • 2 yemek kaşığı limon
  • 1 su bardağı su

YAPILIŞI

  1. Su ariç tüm malzemeleri blenderdan geçirin.
  2. Ardından eklemek istediğiniz su miktarını kendiniz ayarlayın.
  3. İsterseniz suyun tamamını ekleyin isterseniz de yarım su bardağı su ekleyin.
  4. Yeşil smoothie hazır! Herkese afiyet olsun.

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