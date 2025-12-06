5 dakikada hazır! Ağızda eriyen sucuk ekmeği tarifi

Malzemeler (1 kişilik)

1 adet uzun sandviç ekmeği veya somun ekmeği

8–10 ince dilim sucuk

1 tatlı kaşığı tereyağı (opsiyonel ama lezzeti artırır)

1–2 dilim kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Çok az kekik (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

1. Sucukları pişir

Tavayı ocağa al, yağ koymana gerek yok (sucuk kendi yağını salar).

Orta ateşte sucukları arkalı önlü 1–1.5 dakika kadar kızart.

2. Ekmeği hazırla

Ekmeği ortadan ikiye böl.

İstersen çok az tereyağı sürüp tavada 20–30 saniye kızartabilirsin. Bu efsane bir aroma verir.

3. Birleştir

Kızarmış sucukları ekmeğin içine diz.

Kaşar eklemek istersen üste koyup 10 saniye sıcak tavaya kapatıp peynirin hafif erimesini sağlayabilirsin.

Üzerine çok az kekik serpebilirsin (opsiyonel).

4. Afiyet olsun!

Sıcak sıcak servis et.

Yanına ayran harika gider 😄