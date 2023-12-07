Bruschetta tarifi: Pratik ve lezzet dolu...

İtalyan mutfağına ait geleneksel bir tariftir. Adı, İtalyanca "bruscare" kelimesinden türemiştir, bu da "kızartmak" veya "tost yapmak" anlamına gelir. Bruschetta, genellikle taze ve yüksek kaliteli malzemelerle hazırlanan basit ve lezzetli bir atıştırmalık veya başlangıç yemeğidir. Siz de iste bir yemeğe başlangıç menüsü için tercih edebilir, isterseniz bir kahvaltılık seçeneği olarak dakikalar içinde bu lezzeti sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 07.12.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 08:41
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı Yemek Daveti Kutlama
  • Pişirme: 7 dakika Hazırlama 6 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 4-5 adet taze domates
  • 1/2 su bardağı taze nane veya taze fesleğen (isteğe bağlı)
  • 2 diş sarımsak
  • 1/4 su bardağı extra virgin zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber
  • 1 baget ekmeği veya taze dilimlenmiş ekmek

YAPILIŞI

  • Domatesleri küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ince ince doğrayın veya rendeleyin.
  • Taze nane veya fesleğeni ince doğrayın.
  • Bir kaba doğradığınız domatesleri, sarımsakları ve taze otları ekleyin.
  • Zeytinyağını ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Fırını 200 dereceye (fanlı fırında 180 derece) ısıtın.
  • Baget ekmeğini veya dilimlenmiş ekmekleri fırın tepsisine dizin.
  • Ekmekleri 5-7 dakika kadar fırında kızartın. Ekmekler altın rengini alana kadar pişirin.
  • Kızarmış ekmekleri fırından çıkarın.
  • Hazırladığınız domates karışımını ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırın.
  • Bruschetta'yı sıcak ya da ılık olarak servis yapabilirsiniz.

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