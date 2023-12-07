Bruschetta tarifi: Pratik ve lezzet dolu...

İtalyan mutfağına ait geleneksel bir tariftir. Adı, İtalyanca "bruscare" kelimesinden türemiştir, bu da "kızartmak" veya "tost yapmak" anlamına gelir. Bruschetta, genellikle taze ve yüksek kaliteli malzemelerle hazırlanan basit ve lezzetli bir atıştırmalık veya başlangıç yemeğidir. Siz de iste bir yemeğe başlangıç menüsü için tercih edebilir, isterseniz bir kahvaltılık seçeneği olarak dakikalar içinde bu lezzeti sofralarınıza taşıyabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 08:41Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 08:41
4 Kişilik
Ev Yapımı
KahvaltıYemek DavetiKutlama
Pişirme:
7 dakika
Hazırlama
6 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
4-5 adet taze domates
1/2 su bardağı taze nane veya taze fesleğen (isteğe bağlı)
2 diş sarımsak
1/4 su bardağı extra virgin zeytinyağı
Tuz ve karabiber
1 baget ekmeği veya taze dilimlenmiş ekmek
YAPILIŞI
Domatesleri küçük küçük doğrayın. Sarımsakları ince ince doğrayın veya rendeleyin.
Taze nane veya fesleğeni ince doğrayın.
Bir kaba doğradığınız domatesleri, sarımsakları ve taze otları ekleyin.
Zeytinyağını ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.