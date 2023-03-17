Bulutlar kadar yumuşak: Pancake tarifi

Kahvaltıda tatlı bir şeyler yemeyi seviyorsanız, pancake sizin yıldızınız olacak! Çeşitli meyveler, çikolata kreması ya da balla birlikte tüketildiğinde tadı arşa çıkan bu minik lezzetli hamurların yapımı da son derece basit! İşte kolay pancake tarifi ve yapılışı...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:01
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilya

AŞÇININ NOTU

Kivi, muz, çilek, bal, çikolata kullanarak servis yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir kabın içinde şeker ve yumurtayı homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
Ardından un, vanilya, kabartma tozu ve sütü de ilave edip çırpma işlemine devam edin.
Harcımız hazır. Şimdi yapışmaz teflon tavayı ocağa alın ve orta ateşte ısıtın.
Tavaya çok az miktarda sıvı yağ koyun.
Orta boy kepçe yardımı ile pancake harcından bir kaşık alın ve tavaya dökün.
Hamuru arkalı önlü olacak şekilde pişirin.
Tüm harca aynı işlemi uygulayın.
Afiyet olsun...

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