Bulutlar kadar yumuşak: Pancake tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir kabın içinde şeker ve yumurtayı homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Ardından un, vanilya, kabartma tozu ve sütü de ilave edip çırpma işlemine devam edin.

Harcımız hazır. Şimdi yapışmaz teflon tavayı ocağa alın ve orta ateşte ısıtın.

Tavaya çok az miktarda sıvı yağ koyun.

Orta boy kepçe yardımı ile pancake harcından bir kaşık alın ve tavaya dökün.

Hamuru arkalı önlü olacak şekilde pişirin.

Tüm harca aynı işlemi uygulayın.

Afiyet olsun...

