Domatesli ekmek dilimleri tarifi: Kahvaltı masalarında şölen yaratan çıtır çıtır bir lezzet!
Pratik bir kahvaltılık tarif arayanlar buraya! Hem yapımı çok kolay hem de lezzeti şahane. Kahvaltı masalarınızı şölene çevirecek olan bu lezzet; çıtır ekmeği, kızarmış domatesi ve üzerinde erimiş peyniri ile herkesi büyüleyecek. Çocuklarınızın da severek tüketeceği bu atıştırmalık tarifi denemeyen kalmasın! İşte domatesli çıtır ekmek tarifi...
Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:19Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 09:19
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
148 kcal
MALZEMELER
7-8 adet cherry domates
6 dilim ekmek
3 yemek kaşığı zeytinyağ
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik
100 gram ezine peyniri
YAPILIŞI
Cherry domatesleri güzelce yıkadaıktan sonra ikiye bölün.
Sonra içersine; sarımsak, yağ, baharatlar ekleyip 180-190 derece fırında domatesleri eriyene kadar fırınlayın.
Ekmekleri hafif yağlayıp tavada kızartın.
Sıcak ekmek üzerine peyniri sürüp çıkan domatesleri üzerine gezdirin. (Dilerseniz taze kekik ilave edebilirsiniz)
İşte kahvaltılık tarifimiz hazır! Herkese afiyet olsun.