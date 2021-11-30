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Hem sağlıklı hem de leziz sebzeli omlet tarifi
Sebze severlerin gözdesi olacak bu omlet tarifiyle sevdiklerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz. Peki sebzeli omlet nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis sebzeli omlet tarifi...
Giriş Tarihi: 30.11.2021
10:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
10:58
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
4 adet yumurta
100 gram kaşar peyniri
1 adet kabak
1 çorba kaşığı sıvı yağ
5-6 adet mantar
1 tatlı kaşığı tereyağı
4-5 adet kiraz domates, tuz
YAPILIŞI
Yumurtaları derin bir kapta çırpın ve içine rendelenmiş kaşar peyniri ile tuz ekleyin.
Halka şeklinde doğradığınız kabağı sıvı yağda kızartın.
Mantarların zarını soyup, dilimleyin.
Tereyağını bir tavada eritin ve peynirli yumurtayı boşaltıp, 1 dakika kadar pişirin.
Üzerine kızarttığınız kabak, mantar ve ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri yerleştirin.
Tavanın ağzını bir kapakla kapatın ve orta ateşte kabarana kadar pişirin.
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