Hem sağlıklı hem de leziz sebzeli omlet tarifi

Sebze severlerin gözdesi olacak bu omlet tarifiyle sevdiklerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz. Peki sebzeli omlet nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis sebzeli omlet tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:58
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 100 gram kaşar peyniri
  • 1 adet kabak
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 5-6 adet mantar
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 4-5 adet kiraz domates, tuz

YAPILIŞI

  • Yumurtaları derin bir kapta çırpın ve içine rendelenmiş kaşar peyniri ile tuz ekleyin.
  • Halka şeklinde doğradığınız kabağı sıvı yağda kızartın.
  • Mantarların zarını soyup, dilimleyin.
  • Tereyağını bir tavada eritin ve peynirli yumurtayı boşaltıp, 1 dakika kadar pişirin.
  • Üzerine kızarttığınız kabak, mantar ve ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri yerleştirin.
  • Tavanın ağzını bir kapakla kapatın ve orta ateşte kabarana kadar pişirin.

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