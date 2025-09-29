Hem tatlı hem de tuzlu tüketebilirsiniz! Kahvaltılık pratik krep tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura)

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba kırın. Üzerine sütü ekleyin ve çırpın.

Unu eleyerek karışıma yavaş yavaş ekleyin. Topak kalmaması için tel çırpıcı ile iyice karıştırın.

Tuz, şeker ve sıvı yağı ekleyip akışkan bir kıvam elde edin. (Boza kıvamına yakın olmalı.)

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve iyice ısıtın.

Bir kepçe yardımıyla harçtan tavaya dökün ve tavayı sağa sola çevirerek ince bir tabaka halinde yayın.

Orta ateşte alt kısmı piştikten sonra spatula ile çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Tüm harcı bu şekilde pişirip krepleri üst üste dizin ve servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Servis Önerileri:

Tatlı krep için: Bal, reçel, çikolata kreması, muz veya çilekle servis edebilirsiniz.

Tuzlu krep için: Peynir, domates, zeytin, avokado ya da sotelenmiş sebzelerle doldurabilirsiniz.