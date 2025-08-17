Hem tatlı hem de tuzlu yenebiliyor: Kahvaltılık krep tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan krep, hem pratik hazırlanışı hem de farklı şekillerde tüketilebilmesiyle öne çıkıyor. İster reçel, bal ya da çikolata ile tatlı bir lezzete dönüştürün, ister peynir, zeytin ya da yeşilliklerle tuzlu bir alternatif haline getirin, krep her damak zevkine hitap ediyor. İşte hem tatlı hem de tuzlu şekilde afiyetle yiyebileceğiniz kahvaltılık krep tarifi…

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çimdik tuz

1 tatlı kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba kırın.

Üzerine sütü ekleyin ve iyice çırpın.

Unu ve tuzu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. (Boza kıvamında olmalı; çok koyu olursa biraz süt, çok sıvı olursa biraz un ekleyebilirsiniz.)

Teflon ya da yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Bir kepçe yardımıyla hamurdan tavaya dökün, tavayı sallayarak hamuru incecik yayın.

Alt kısmı kızarınca spatula ile çevirip diğer tarafını da pişirin.

Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Ardından sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

