İtalya'dan sofralarınıza enfes lezzet: Kahvaltılık pizza tarifi

Pizza hamuru için malzemeler:

1,5 su bardağı yulaf unu

Bir tatlı kaşığı kuru maya

Yarım su bardağı ılık su

Pizza üstü için malzemeler:

Yarım yemek kaşığı sulandırılmış salça

İki adet yeşil biber

Üç adet yumurta

Dört adet küçük boy domates

4-5 dal roka

3-4 adet mantar

5-10 adet zeytin

Rendelenmiş kaşar peynir

Tercihe göre dilerseniz üzerine brokoli

Yapılışı:

İlk olarak hamur malzemelerini karıştırın ve yoğurun.

Yoğurmuş olduğunuz hamurun üzerini ıslak bir bez ile kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlenemeye bırakın.

Dinlenme süresi dolduğunda ise hamura şekil verip üzerinde delikler açın

Üzeri için olan malzemeleri de ekledikten sonra 200 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kahvaltılık İtalyan pizzanız hazır!