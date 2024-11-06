İtalya'dan sofralarınıza enfes lezzet: Kahvaltılık pizza tarifi

Kahvaltıda farklı bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam da size göre. İtalya'dan gelip sofralarınızı şenlendirecek olan bu leziz kahvaltılık pizza tarifi oldukça pratik bir şekilde hazırlanıp sofranızda yerinizi alacak. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 06.11.2024 08:43Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 08:43
YAPILIŞI
Malzemeler:
Pizza hamuru için malzemeler:
1,5 su bardağı yulaf unu
Bir tatlı kaşığı kuru maya
Yarım su bardağı ılık su
Pizza üstü için malzemeler:
Yarım yemek kaşığı sulandırılmış salça
İki adet yeşil biber
Üç adet yumurta
Dört adet küçük boy domates
4-5 dal roka
3-4 adet mantar
5-10 adet zeytin
Rendelenmiş kaşar peynir
Tercihe göre dilerseniz üzerine brokoli
Yapılışı:
İlk olarak hamur malzemelerini karıştırın ve yoğurun.
Yoğurmuş olduğunuz hamurun üzerini ıslak bir bez ile kapatıp yaklaşık 30 dakika dinlenemeye bırakın.
Dinlenme süresi dolduğunda ise hamura şekil verip üzerinde delikler açın
Üzeri için olan malzemeleri de ekledikten sonra 200 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.