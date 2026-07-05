Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi: Dışı çıtır, içi yumuşacık yumurtalı ekmek tarifi

MALZEMELER

6 dilim tost ekmeği veya sandviç ekmeği

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı pul biber veya kırmızı toz biber

Kızartmak için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba kırıp çırpın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı sütü ekleyerek karıştırın.

Tavayı orta ateşte ısıtıp yağı ekleyin.

Ekmek dilimlerini yumurtalı karışıma iki tarafı da kaplanacak şekilde batırın.

Ekmekleri tavaya alın ve her iki yüzünü 2-3 dakika, güzelce kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Püf Noktaları

Süt eklemek, ekmeklerin daha yumuşak ve dolgun olmasını sağlar.

Yağın iyice ısınmış olmasına dikkat edin; böylece ekmekler fazla yağ çekmeden kızarır.

Yumurtalı karışıma ince kıyılmış maydanoz, dereotu veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek tarifi zenginleştirebilirsiniz.

Orta ateşte pişirmek, ekmeklerin hem içinin iyi pişmesini hem de dışının eşit şekilde kızarmasını sağlar.