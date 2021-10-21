Kaşarlı Omlet Nasıl Yapılır: En Kolay Ve Pratik Kaşarlı Omlet Yapılışı, Tarifi Ve Malzemeleri

Kaşarlı omlet, her evde bulunabilecek malzemelerle pratik ve hızlı bir kahvaltı hazırlamak isteyenlerin uyguladığı tariflerdendir. Bu tarifi daha önce denemeyenler, özellikle mutfakla yeni tanışan gençler “kaşarlı omlet nasıl yapılır?” diye araştırıyor. İşte pek çok kişinin merak ettiği bu tarifin yapılışı. En kolay ve pratik kaşarlı omlet yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 17:04
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ( miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz)
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Tercihen bir tutam maydanoz

YAPILIŞI

  • Bir kasede yumurtalar ve rendelenmiş kaşar peyniri güzelce çırpılır
  • Tercihen içerisine küçük küçük doğranan maydanozlar eklenir
  • Tavada iyice eriyen tereyağı üzerine karışım eklenir ve kısık ateşte pişirilir, afiyet olsun.

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