Kaşarlı Omlet Nasıl Yapılır: En Kolay Ve Pratik Kaşarlı Omlet Yapılışı, Tarifi Ve Malzemeleri
Kaşarlı omlet, her evde bulunabilecek malzemelerle pratik ve hızlı bir kahvaltı hazırlamak isteyenlerin uyguladığı tariflerdendir. Bu tarifi daha önce denemeyenler, özellikle mutfakla yeni tanışan gençler “kaşarlı omlet nasıl yapılır?” diye araştırıyor. İşte pek çok kişinin merak ettiği bu tarifin yapılışı. En kolay ve pratik kaşarlı omlet yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:04Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 17:04
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ( miktarı kendiniz belirleyebilirsiniz)
1 çorba kaşığı tereyağı
Tercihen bir tutam maydanoz
YAPILIŞI
Bir kasede yumurtalar ve rendelenmiş kaşar peyniri güzelce çırpılır
Tercihen içerisine küçük küçük doğranan maydanozlar eklenir
Tavada iyice eriyen tereyağı üzerine karışım eklenir ve kısık ateşte pişirilir, afiyet olsun.