Kışlık menemen tarifi: Kışlık menemen konservesi nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kışlık menemen tarifimizdeki ölçülere uyduğunuz takdirde yaklaşık 15 kavanoz menemen sosu çıkacaktır. Kaynama süresini yaklaşık olarak 2 saat olarak belirttik. Eğer domates miktarı azalır ya da artarsa kaynama süresi de ona göre değişiklik gösterir. Kavanozları kullanmadan önce mutlaka sıcak su ile sterilize edin. Kışın kullanacağınız zaman hava aldığını fark ettiğiniz kavanozları tüketmeyin.