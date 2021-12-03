Kışlık menemen tarifi: Kışlık menemen konservesi nasıl yapılır?
Türk mutfağının hemen her yöresinde hazırlanan kahvaltı sofralarının bir numaralı yıldızı hiç şüphesiz ki menemen. Bol domates, biber, yumurta ve kimi zaman soğanın birleşimiyle hazırlanan menemen, mevsim ayırt etmeden, dört mevsimin dördünde de afiyetle tüketilen bir lezzet. Elbette ki domates ve biber mevsiminde kullanıldığında menemenin lezzeti bir başka oluyor. Hal böyle olunca kışlık menemen konservesini domates ve biberi mevsiminde alıp konserve haline getirme ihtiyacı doğuyor. Canınız menemen yapmak istediğinde hemen tavaya aktaracağınız nefis kışlık menemen konservesi sayesinde yumurtaları kırıp afiyetle yemek kalacak. Kışlık menemen nasıl yapılır? İşte kışlık menemen konservesi tarifi…
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:00Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:00
15 Adet
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
120 dakika
MALZEMELER
10 kilogram domates
1 kilogram yeşil biber
3 yemek kaşığı tuz
2 çay bardağı sıvı yap
AŞÇININ NOTU
Kışlık menemen tarifimizdeki ölçülere uyduğunuz takdirde yaklaşık 15 kavanoz menemen sosu çıkacaktır.
Kaynama süresini yaklaşık olarak 2 saat olarak belirttik. Eğer domates miktarı azalır ya da artarsa kaynama süresi de ona göre değişiklik gösterir.
Kavanozları kullanmadan önce mutlaka sıcak su ile sterilize edin.
Kışın kullanacağınız zaman hava aldığını fark ettiğiniz kavanozları tüketmeyin.
YAPILIŞI
İlk aşamada domatesleri güzelce yıkayın ve ardından derin bir kabın içerisine rendeleyin. Arzu ederseniz domatesleri rendelemek yerine kabuklarını soyup küp şeklinde de kesebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu tercih edebilirsiniz.
Yeşil biberleri yıkayıp kurulayın ve sapları ile çekirdeklerini temizleyin.
Biberleri ince ince kıyın.
Geniş bir tenceresinin içerisine sıvı yağ ve biberleri ekleyin. Biberlerin rengi dönene kadar kavurun.
Kavrulan biberlerin üzerine domatesleri ilave edin. Tahta kaşık yardımıyla bir süre karıştırın.
Domateslerin kaynamaya başlamasıyla birlikte tuzu ilave edin.
Tencereni kapağı açık olacak biçimde domatesler suyunu tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Domateslerin suyunu tamamen çekmesi yaklaşık olarak 2 saati bulacaktır.
Ardından tencerenin altını kapatıp menemen sosunu sıcakken kavanozlara doldurun. Kavanozlarda boşluk kalmamasına dikkat edin.
Kapaklarını kapattıktan sonra kavanozları ters çevirin.
Soğuyan kavanozları güneş görmeyen, serin bir yere alıp burada muhafaza edin.
Kışlık menemen konservesi kavanozları dilediğiniz zaman muhafaza ettiğiniz yerden alıp kullanabilirsiniz.