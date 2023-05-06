Krep tarifi: Kokusu herkesi uykudan uyandıracak

Özellikle kahvaltılarda tüketilen krep, basit tarifi ve eşsiz tadı ile herkes için en iyi alternatiflerden biri. Her yaştan insanın severek tükettiği bu krepleri, yanında meyve, fındık ezmesi veya diğer kahvaltılıklarla tüketmek zengin bir sofra oluşturmanızı sağlıyor.
Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:59Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:59
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
10 dakika
Adet :
93 kcal
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 su bardağından biraz az un
2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)
1 çay kaşığı tuz
pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
YAPILIŞI
Krep hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.
Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.