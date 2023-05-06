Krep tarifi: Kokusu herkesi uykudan uyandıracak

Özellikle kahvaltılarda tüketilen krep, basit tarifi ve eşsiz tadı ile herkes için en iyi alternatiflerden biri. Her yaştan insanın severek tükettiği bu krepleri, yanında meyve, fındık ezmesi veya diğer kahvaltılıklarla tüketmek zengin bir sofra oluşturmanızı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:59
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Adet : 93 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağından biraz az un
  • 2 su bardağı süt (dilerseniz yarı yarıya süt ve su karışık kullanılabilir)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. Krep hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.
  2. Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.
  3. Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.
  4. Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın.
  5. Her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin. Tüm harcınız bitene kadar bu işleme devam edin. Krep tarifimiz hazır, afiyet olsun.

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