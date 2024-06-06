Kruvasan sandviç tarifi: Birkaç dakikada hazır...

Bu tarif, sabahları hızlı ve lezzetli bir kahvaltı yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Ayrıca, iç malzemeleri kendi damak zevkinize göre değiştirerek farklı kruvasan sandviç tarifleri oluşturabilirsiniz. İşte alternatif tarif...

Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:05

MALZEMELER

  • 1 adet taze kruvasan
  • 2 dilim peynir (tercihinize göre kaşar, cheddar, vb.)
  • 2 dilim jambon veya hindi füme
  • 1 yaprak marul
  • 2-3 dilim domates
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

  • Kruvasanı ortadan ikiye kesin.
  • Mayonez ve hardalı bir kasede karıştırın. Bu karışımı kruvasanın iç yüzeylerine sürün.
  • Kruvasanın alt kısmına bir dilim peynir koyun.
  • Üzerine jambon veya hindi füme dilimlerini yerleştirin.
  • İkinci dilim peyniri etin üzerine koyun.
  • Peynirin üzerine marul yaprağını ve domates dilimlerini ekleyin.
  • Tuz ve karabiber serpiştirin. Kruvasanın üst kısmını kapatın.
  • Sandviçi ikiye bölerek daha kolay yenmesini sağlayabilirsiniz.
  • Kruvasan sandviçinizi servis tabağına alın ve yanında taze sıkılmış portakal suyu veya bir fincan kahve ile servis edebilirsiniz.

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