Kuymak Tarifi Yapımı - Kuymak Nasıl Yapılır?

Kahvaltılarınızda damağınızda nefis bir lezzet bırakacak kuymak tarifi için öncelikle bakır ya da teflon tavamızı hazırlayalım

2 yemek kaşığı tereyağını tavaya alarak iyice eritelim.

Ardından 4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ilave edin.

Rengi döndükten sonra 2 su bardağı soğuk suyumuzu azar azar ekleyelim.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur topaklanma olmamasıdır. Bunun için de suyu eklerken karıştırma işlemini devam ettiriniz.

Daha sonra ise ocağın altı kısık şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar pişirin. Yaklaşık 5 dakika pişirme işlemine devam edin.

Bu aşamanın ardından peynirli karışımınızı da ekleyin. Çok fazla da karıştırmadan peynir eriyene kadar pişirin. Yağ tekrar üzerine çıkınca ocağın altını kapatın. Kuymak tarifi bu noktada sona ermiştir. Afiyet olsun.

Kuymak Kaç Kalori?

Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler ve diyette olanlar kuymak tüketmeden önce kaç kalori olduğuna göz atıyor. Günlük kalori ihtiyacına göre kahvaltılarda besin alanlar için kuymak kaç kalori sorusuna cevap verdik. Orta büyüklükteki 1 porsiyon kuymak yaklaşık olarak 489 kaloridir.

Kuymak Hangi Yöreye Aittir?

Kuymak, Karadeniz yöresine ait bir yiyecektir. Samsun, Artvin, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun gibi illerde meşhur olan bu yiyecek şimdilerde ise Türkiye'nin her yerinde sıklıkla yapılmaktadır.

Kuymak İçin Sunum Önerileri

Kuymak için en güzel sunumlardan birisi közlenmiş bir patlıcanın içinin açılması ve patlıcanın içine kuymak'ın ilave edilmesidir. Bir diğer sunum önerimiz ise klasik sade olan kuymak üzerine maydanoz, taze soğan, dereotu gibi bir takım yeşillikler ile süslenerek sunulmasıdır.