Kuymak Tarifi Yapımı - Kuymak Nasıl Yapılır?

Günümüzde hem kuymak hem de muhlama olarak bilinen nefis yemek tarifleri arasında yer alır. Genellikle kahvaltı sofralarında yer alan kuymak tarifi yapımı için aba maddeler mısır unu, tereyağı ve peynirdir. Sabah kahvaltısında kuymak tarifi ile bu lezzeti ilk defa denemek isteyenler kollarını sıvadıktan sonra tarifi uygulamaya başlayabilir. Kuymak tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabına en ayrıntılı şekilde aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak kuymak (muhlama) tarifi yapılışı ve malzemeleri

Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 21:37
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 1 kâse kadar tel peyniri ve kaşar peynir karışımı (imansız peynirde kullanılabilir)
  • Dilediğiniz kadar tuz

AŞÇININ NOTU

Kuymak tarifini denemeden önce bu püf noktaları mutlaka okuyunuz. Tarifi en ölçülü ve tam kıvamında yapmak için püf noktalarına dikkat edin. Tüm bu püf noktalara dikkat ettiğiniz takdirde çok lezzetli bir kuymak yapmış olacaksınız. Kuymağın tadının yumuşamaması için su yerine süt koymanızı öneririz. Eğer orijinal kuymak peyniriniz bulunmuyorsa kaşar ya da eriyebilen diğer peynir türlerinden birisini tercih edebilirsiniz. Kuymak tarifi için bakır tavayı tercih edecekseniz tavayı önceden kızdırmayı unutmayın. Tuz kullanmadan önce tercih edeceğiniz peynirdeki tuz oranını kontrol edin. Eğer peyniriniz tuzlu ise ve siz de tuzu kullandıysanız kuymak çok tuzlu olabilir. O yüzden tuzu azar azar temkinli bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Kavurma aşamasında mısır ununu hafif rengi değişinceye kadar kavurunuz.

YAPILIŞI

  • Kahvaltılarınızda damağınızda nefis bir lezzet bırakacak kuymak tarifi için öncelikle bakır ya da teflon tavamızı hazırlayalım
  • 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya alarak iyice eritelim.
  • Ardından 4 yemek kaşığı mısır ununu ve tuzu ilave edin.
  • Rengi döndükten sonra 2 su bardağı soğuk suyumuzu azar azar ekleyelim.
  • Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli unsur topaklanma olmamasıdır. Bunun için de suyu eklerken karıştırma işlemini devam ettiriniz.
  • Daha sonra ise ocağın altı kısık şekilde suyunu çekip yağını üzerine verinceye kadar pişirin. Yaklaşık 5 dakika pişirme işlemine devam edin.
  • Bu aşamanın ardından peynirli karışımınızı da ekleyin. Çok fazla da karıştırmadan peynir eriyene kadar pişirin. Yağ tekrar üzerine çıkınca ocağın altını kapatın. Kuymak tarifi bu noktada sona ermiştir. Afiyet olsun.

Kuymak Kaç Kalori?

Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler ve diyette olanlar kuymak tüketmeden önce kaç kalori olduğuna göz atıyor. Günlük kalori ihtiyacına göre kahvaltılarda besin alanlar için kuymak kaç kalori sorusuna cevap verdik. Orta büyüklükteki 1 porsiyon kuymak yaklaşık olarak 489 kaloridir.

Kuymak Hangi Yöreye Aittir?

Kuymak, Karadeniz yöresine ait bir yiyecektir. Samsun, Artvin, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun gibi illerde meşhur olan bu yiyecek şimdilerde ise Türkiye'nin her yerinde sıklıkla yapılmaktadır.

Kuymak İçin Sunum Önerileri

Kuymak için en güzel sunumlardan birisi közlenmiş bir patlıcanın içinin açılması ve patlıcanın içine kuymak'ın ilave edilmesidir. Bir diğer sunum önerimiz ise klasik sade olan kuymak üzerine maydanoz, taze soğan, dereotu gibi bir takım yeşillikler ile süslenerek sunulmasıdır.

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