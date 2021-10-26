Kuymak Tarifi Yapımı - Kuymak Nasıl Yapılır?

Kuymak Kaç Kalori?
Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler ve diyette olanlar kuymak tüketmeden önce kaç kalori olduğuna göz atıyor. Günlük kalori ihtiyacına göre kahvaltılarda besin alanlar için kuymak kaç kalori sorusuna cevap verdik. Orta büyüklükteki 1 porsiyon kuymak yaklaşık olarak 489 kaloridir.
Kuymak Hangi Yöreye Aittir?
Kuymak, Karadeniz yöresine ait bir yiyecektir. Samsun, Artvin, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun gibi illerde meşhur olan bu yiyecek şimdilerde ise Türkiye'nin her yerinde sıklıkla yapılmaktadır.
Kuymak İçin Sunum Önerileri
Kuymak için en güzel sunumlardan birisi közlenmiş bir patlıcanın içinin açılması ve patlıcanın içine kuymak'ın ilave edilmesidir. Bir diğer sunum önerimiz ise klasik sade olan kuymak üzerine maydanoz, taze soğan, dereotu gibi bir takım yeşillikler ile süslenerek sunulmasıdır.