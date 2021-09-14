Menemen Tarifi - En Güzel, Soğanlı, Sucuklu Ve Kıymalı Menemen Nasıl Yapılır?

Nefis menemen tarifi yapılışına öncelikle yeşilbiber ve soğanları ince ince doğrayarak başlıyoruz. Yeşilbiberi doğramadan önce sap ve çekirdeklerini temizlemeyi unutmayın.

Domateslerinizin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın.

Soğan ve biberi tavaya alarak sıvı yağı da ekleyip renkleri dönünceye kadar kavurun. (Sucuk ya da kıyma eklemek isterseniz bu aşamada sucuğu ya da kıymayı da ekleyerek pişirin)

Üzerine kabuklarını soyduğunuz domatesleri de ilave edin.

Tavanın kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte domatesleri iyice pişirin.

Bu noktada domateslerin çok sulu olup olmamasına dikkat edin. Eğer domatesleriniz çok sulu ise kaşık yardımıyla biraz alabilirsiniz. Eğer domatesleriniz susuz ise tavaya yapışabilir. Bu nedenle biraz kaynar su ekleyin.

Domatesler piştikten sonra yumurtalarınızı tavanın içerisine kırın. Burada isterseniz yumurtaları ayrı bir yerde çırpıp dökebilirsiniz.

Tavaya tuz ve diğer istediğiniz tüm baharatları da ekledikten sonra yumurtaların pişmesini bekleyin.

Son olarak daha iyi lezzet vermek için dilerseniz menemenin üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri ekleyebilirsiniz.

MENEMEN KAÇ KALORİ

Bir çorba kaşığı menemen yaklaşık 28 kaloriye denk gelmektedir.

MENEMEN BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 8.47

Protein (g) 8.80

Yağ (g) 11.97

Lif (g) 3.47

Kolesterol (mg) 196.82

Sodyum (mg) 182.48

Potasyum (mg) 550.24

Kalsiyum (mg) 71.67

Vitamin A (ui) 386.75

Vitamin C (mg) 123.03