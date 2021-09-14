Menemen Tarifi - En Güzel, Soğanlı, Sucuklu Ve Kıymalı Menemen Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık çeşitleri içerisinde yer alan menemen lezzetiyle sofralarımızda sıkça yer buluyor. Nefis yemek tarifleri arasında en çok araştırılan tariflerden de birisi olan menemen çok kısa bir süre içerisinde hazır hale getirilebiliyor. Bazı kişiler ise sadece kahvaltılarda değil diğer öğünlerde bile menemen yiyebiliyor. En güzel, kolay ve pratik menemen tarifi için doğru yerdesiniz. Nefis ve en lezzetli menemen tarifi yapılışı anlatımı aşağıda yer alıyor. Peki, sucuklu, soğanlı, kıymalı menemen tarifi, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 10:59
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

3-4 adet orta boy domates

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz ( tadına bakara arttırılabilir)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 adet yeşilbiber (sap ve çekirdekleri temizlenecek)

3 adet yumurta

Kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Sucuk (isteğe bağlı)

Kıyma (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Menemen genellikle soğanlı olarak tercih edilmektedir. Damat lezzetinize uygunsa sizin de soğanlı yapmanızı öneririz. Domatesleriniz susuz ise bir miktar kaynar su eklemeyi unutmayınız. Aksi takdirde menemen tavaya yapışacaktır. Domateslerin kabuklarını soyun, biberlerin sapını ve çekirdeğini temizleyin. Menemenin altını kapatmadan önce rendelenmiş kaşar peynirleri ekleyip 1-2 dakika kadar daha ocağın altını kapatmayın.

YAPILIŞI

Nefis menemen tarifi yapılışına öncelikle yeşilbiber ve soğanları ince ince doğrayarak başlıyoruz. Yeşilbiberi doğramadan önce sap ve çekirdeklerini temizlemeyi unutmayın.

Domateslerinizin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın.

Soğan ve biberi tavaya alarak sıvı yağı da ekleyip renkleri dönünceye kadar kavurun. (Sucuk ya da kıyma eklemek isterseniz bu aşamada sucuğu ya da kıymayı da ekleyerek pişirin)

Üzerine kabuklarını soyduğunuz domatesleri de ilave edin.

Tavanın kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte domatesleri iyice pişirin.

Bu noktada domateslerin çok sulu olup olmamasına dikkat edin. Eğer domatesleriniz çok sulu ise kaşık yardımıyla biraz alabilirsiniz. Eğer domatesleriniz susuz ise tavaya yapışabilir. Bu nedenle biraz kaynar su ekleyin.

Domatesler piştikten sonra yumurtalarınızı tavanın içerisine kırın. Burada isterseniz yumurtaları ayrı bir yerde çırpıp dökebilirsiniz.

Tavaya tuz ve diğer istediğiniz tüm baharatları da ekledikten sonra yumurtaların pişmesini bekleyin.

Son olarak daha iyi lezzet vermek için dilerseniz menemenin üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri ekleyebilirsiniz.

MENEMEN KAÇ KALORİ

Bir çorba kaşığı menemen yaklaşık 28 kaloriye denk gelmektedir.

MENEMEN BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 8.47

Protein (g) 8.80

Yağ (g) 11.97

Lif (g) 3.47

Kolesterol (mg) 196.82

Sodyum (mg) 182.48

Potasyum (mg) 550.24

Kalsiyum (mg) 71.67

Vitamin A (ui) 386.75

Vitamin C (mg) 123.03

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