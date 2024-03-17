Mini pizza tarifi: Lokmalık lezzet patlaması

İtalya'nın tüm dünyaya yaydığı lezzet pizza, birbirinden farklı çeşidiyle mutfaklarımıza girmiş durumda. Bazı pratik tarifler ise ister kahvaltılarda ister çay saatlerinde en lezzetli seçeneklerden birine dönüşüyor. İşte dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz mini pizza tarifi..
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:10Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:10
MALZEMELER
Mini pizza tabanları için ufak ekmek dilimleri veya mini pizza hamurları
Pizza sosu veya domates sosu
rendelenmiş mozarella peyniri
İsteğe bağlı olarak: doğranmış mantar, dilimlenmiş zeytin, doğranmış biber, dilimlenmiş salam veya jambon gibi istediğiniz diğer malzemeler
YAPILIŞI
Fırını 200°C'ye ısıtın.
Mini pizza tabanlarını veya hamurlarını hazırlayın. Eğer ekmek dilimleri kullanıyorsanız, üzerlerine bir miktar pizza sosu sürün. İsterseniz tost ekmeği de kullanabilirsiniz.
Üzerlerine pizza sosunu yayın (veya domates sosu kullanıyorsanız onu sürün).
Ardından rendelenmiş mozarella peynirini serpin.
İsteğe bağlı olarak, üzerine doğranmış mantar, dilimlenmiş zeytin, doğranmış biber, salam veya jambon gibi istediğiniz malzemeleri ekleyin.
Hazırladığınız mini pizzaları fırına verin ve yaklaşık 10-12 dakika veya peynir eriyene kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve ardından servis yapın. Afiyet olsun!