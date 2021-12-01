Pancar Reçeli Tarifi - Pancar Reçeli Nasıl Yapılır?
Kış aylarında ülkemizde bolca bulunan pancar ile koyu kırmızı renkte pancar reçeli hazırlayabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Bu reçeli ev hanımları tatlılarına renk katması için de kullanmaktadırlar. İşte pancar reçeli tarifi...
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:09Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:09
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
120 dakika
MALZEMELER
3 adet orta büyüklükte pancar
2 su bardağı toz şeker
Yarım fincan su
3-4 tane karanfil
AŞÇININ NOTU
Hazırlamış olduğunuz pancar reçelinizi serin, karanlık ve kuru bir ortamda muhafaza etmenizi öneriyoruz.
YAPILIŞI
3 adet pancarı bol suda yıkayın ve ardından kabuklarını dikkatle soyun.
Soyulmuş olan pancarları tercihinize göre küp küp veya ince dilimler şeklinde doğrayabilirsiniz.
Derin bir reçel tenceresinin içerisine doğranmış kırmızı pancarları koyun ve üzerini şeker ile kaplayın.
Tencereyi mutfağınızda bir kenara alıp, 4 saat boyunca bekletin.
Pancarlar suyunu salmış olacaktır. Üzerine yarım fincan oda sıcaklığındaki suyu dökün ve ateşe alın.
Orta ateşte kaynayan pancar reçelinin üzerinde pembe köpükler oluşacaktır. Bu köpükler oluştukça tahta bir kaşık yardımı ile reçelin yüzeyinden sıyırın.
Reçeliniz kaynarken içerisine karanfilleri de ilave edin.
Kaynayan pancar reçeliniz iyice koyu bir kıvama geldikten sonra kontrol edin ve reçeliniz hazırsa ocaktan alın.
5 dakika kadar pancar reçelinizin soluklanmasını bekleyin ve ardından hazırlamış olduğunuz temiz kavanozun içerisine kepçe ile dikkatlice dökün.
Kavanozun ağzını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Kavanozları 12 saat boyunca bu şekilde bekletin.