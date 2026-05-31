Patates ve yumurtanın en lezzetli hali: İspanyol omleti tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez malzemeleri olan patates ve yumurta, İspanyol mutfağında bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Dışı altın renginde kızaran, içi ise yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakan İspanyol omleti, az malzemeyle hazırlanan en doyurucu tariflerden biri olarak öne çıkıyor. İster kahvaltıda ister günün herhangi bir öğününde tüketilebilen bu klasik lezzet, pratik yapımı ve enfes tadıyla mutfağınıza İspanya esintisi getirecek.

Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:06

YAPILIŞI

MALZEMELER

5 adet orta boy patates

6 adet yumurta

1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patatesleri soyup ince dilimler halinde doğrayın.

Soğan kullanacaksanız yarım ay şeklinde ince ince kesin.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patatesleri ve soğanları ekleyin.

Patatesleri kızartmadan, orta-kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri süzerek bir kaba alın ve biraz soğumaya bırakın.

Yumurtaları geniş bir kapta tuzla birlikte çırpın.

Patatesleri yumurtaya ekleyip karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.

Yapışmaz tavayı hafif yağlayın, karışımı dökün ve kısık ateşte 5-6 dakika pişirin.

Büyük bir tabak yardımıyla omleti ters çevirin ve diğer yüzünü de 4-5 dakika pişirin.

İçi hafif nemli kaldığında ocaktan alın.

Servis Önerisi

İspanyol omleti sıcak, ılık veya soğuk servis edilebilir. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA