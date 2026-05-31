Patates ve yumurtanın en lezzetli hali: İspanyol omleti tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy patates

6 adet yumurta

1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Patatesleri soyup ince dilimler halinde doğrayın.

Soğan kullanacaksanız yarım ay şeklinde ince ince kesin.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patatesleri ve soğanları ekleyin.

Patatesleri kızartmadan, orta-kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri süzerek bir kaba alın ve biraz soğumaya bırakın.

Yumurtaları geniş bir kapta tuzla birlikte çırpın.

Patatesleri yumurtaya ekleyip karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.

Yapışmaz tavayı hafif yağlayın, karışımı dökün ve kısık ateşte 5-6 dakika pişirin.

Büyük bir tabak yardımıyla omleti ters çevirin ve diğer yüzünü de 4-5 dakika pişirin.

İçi hafif nemli kaldığında ocaktan alın.

Servis Önerisi

İspanyol omleti sıcak, ılık veya soğuk servis edilebilir. Afiyet olsun!