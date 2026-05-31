Patates ve yumurtanın en lezzetli hali: İspanyol omleti tarifi

MALZEMELER
5 adet orta boy patates
6 adet yumurta
1 adet orta boy soğan (isteğe bağlı)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Patatesleri soyup ince dilimler halinde doğrayın.
Soğan kullanacaksanız yarım ay şeklinde ince ince kesin.
Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patatesleri ve soğanları ekleyin.
Patatesleri kızartmadan, orta-kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika yumuşayana kadar pişirin.
Patatesleri süzerek bir kaba alın ve biraz soğumaya bırakın.
Yumurtaları geniş bir kapta tuzla birlikte çırpın.
Patatesleri yumurtaya ekleyip karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.
Yapışmaz tavayı hafif yağlayın, karışımı dökün ve kısık ateşte 5-6 dakika pişirin.
Büyük bir tabak yardımıyla omleti ters çevirin ve diğer yüzünü de 4-5 dakika pişirin.
İçi hafif nemli kaldığında ocaktan alın.
Servis Önerisi
İspanyol omleti sıcak, ılık veya soğuk servis edilebilir. Afiyet olsun!