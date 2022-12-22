Simit tost tarifi: Birkaç dakikada hazırlanan baş döndürücü lezzet

Simit, en sevilen lezzetlerden biri olmasının yanı sıra, farklı versiyonlarıyla da doyurucu bir öğün sunabiliyor. Simit tost tarifi ise birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz oldukça zengin içeriğe sahip, aynı zamanda istediğiniz malzemelerle sıklıkla değişim yapabileceğiniz oldukça sevilen bir seçenek. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 08:45

MALZEMELER

  • 1 adet simit
  • 5- 6 dilim sucuk
  • 5- 6 dilim kaşar peyniri
  • Dilimlenmiş domates
  • 1, 5 yemek kaşığı tereyağ

YAPILIŞI

  1. Simiti alt üst tabanı olacak şekilde ortadan kesin.
  2. Tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alıp eritin ve simitin tabanını tavaya alıp kızartın .
  3. Dilimlenmiş sucukları da tavanın kenarına alın, biraz pişirin, arkalı önlü olacak şekilde.
  4. Dilimlenmiş kaşar peynirini kızarmakta olan simitin içine dizin ve pişen sucukları ve domatesleri de ekledikten sonra diğer yarısını üstüne kapatın.
  5. Yarım kaşık tereyağını da tavaya ilave edip eriyince simiti arkalı önlü kaşar eriyene kadar pişirin.

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