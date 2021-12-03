Sucuklu menemen tarifi: Sucuklu menemen nasıl yapılır?
Geleneksel Türk kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti menemeni, hiç sucuklu yapmayı denediniz mi? Klasik menemen lezzetinden tek farkı, domates ve yumurtalardan önce tavada sucukları pişirmek olsa da biz size detaylı tarifi vererek işinizi daha da kolaylaştıracağız. Sucuklu menemen kulağa hoş geldiği gibi sofralarınıza da lezzet katacak. Şimdide afiyet olsun diyor ve sucuklu menemen tarifi için kolları sıvıyoruz: Sucuklu menemen nasıl yapılır? İşte sucuklu menemen için gerekli malzemeler, yapılışı ve püf noktaları…
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:08Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:08
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
100 gram sucuk (1 kangal sucuğun yaklaşık 3'te 1'i)
2 adet orta boy domates
2 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
3 adet yumurta
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Bu tarifte dilerseniz soğan da kullanabilirsiniz. Eğer sucuklu menemeni soğanlı yapmak isterseniz 1 adet orta boy soğanı küp şeklinde doğrayıp biberlerden önce tavada soteleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Ocağın altını açıp tavaya geçmeden önce malzemelerimizi hazır hale getirelim. Tavada ilk olarak soteleyeceğimiz malzememiz yeşil biber. Biberlerin sapları ve çekirdeklerini temizleyin, ince bir şekil vererek doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde kesin. Yumurtaları bir kabın içerisinde çırpın. Sucukları ise dışındaki zarı soyup dilimleyin.
Şimdi ocağımızın altını yakabiliriz. Tereyağı ve zeytinyağını birlikte tavanın içerisine alın. Tereyağı eridikten sonra biberleri ekleyip soteleyin.
Biberler renk değiştirmeye başladığında sucukları ilave edin. Karıştırarak pişmesini sağlayın. Sucuklar tam olarak pişmeden önce domatesleri tavaya dökün.
Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Domatesler hafifler eriyip suyunu saldıktan sonra ayrı bir kabın içerisinde önceden çırptığınız yumurtaları ilave edin.
Yumurtaları karıştırarak pişirin. İstediğiniz kıvama gelince ocaktan alıp servis edebilirsiniz.