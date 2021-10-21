Yulaflı Omlet Nasıl Yapılır: En Kolay Ve Pratik Yulaflı Omlet Yapılışı, Tarifi Ve Malzemeleri
Yulaflı omlet diyet yapanların ve doyurucu bir kahvaltı ile güne başlamak isteyenlerin sıkça tercih ettiği bir lezzettir. Bu kolay ve besleyici kahvaltılık, vitamince zengin yulaf ve protein bakımından çok önemli olan yumurtanın birleşiminden oluşmaktadır. Bu tarifi denemek isteyenler yulaflı omlet nasıl yapılır sorusuyla araştırma yapıyor. İşte en kolay ve pratik yulaflı omlet yapılışı, tarifi ve malzemeleri!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:57Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:57
2 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
MALZEMELER
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı yulaf ezmesi
Yarım çay bardağı kadar süt ve ya tercihen su
1 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Bir kasede yumurta, yulaf ve süt (tercihen su) iyice karıştırılır.
Ardından yulafların yumuşaması için yaklaşık 5 dakika beklenir.
Daha sonra tavada 1 çorba kaşığı zeytinyağı ısıtılır ve içerisine hazırlanan karışım eklenir.
Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirilir, afiyet olsun.