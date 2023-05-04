5 malzemeli browni tarifi: hem lezzetli hem de pratik
Çikolata, çoğumuz için vazgeçilmez nefis bir tatlı. Aynı şekilde çikolata ile yapılan tatlılar da öyle. İşte bunlardan belki de en popüleri ama yapımı uzmanlık isteyen browniyi herkes kolayca yapabilsin diye nefis bir tarif ile karşınızdayız. Bir defa yiyenin bir daha unutamayacağı bu harika tarif üstelik sadece 5 malzeme ile kolayca hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:31Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:31
2 Kişilik
Ev Yapımı
Ev Partisi
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
235 kcal
MALZEMELER
1 tatlı kaşığı kakao
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata
1/2 su bardağı un
2/3 çay bardağı pudra şekeri
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz küçük kalıplarda tek kişilik hazırlayabilir ya da bir kalıbın içerisinde bir bütün olarak pişirebilirsiniz.
YAPILIŞI
Fırını 175 derecede fanlı olarak çalıştırın.
Ardından bir kabın içerisine önce yumurta ile pudra şekerini koyup güzelce çırpın.
Diğer malzemeleri de içerisine ekleyip iyice karışana kadar çırpma işlemine devam edin.
Kek kalbınızı yağlayın ya da cupcake kalıplarını hazırlayın.
Son olarak kek karışımınızı içerisine ekleyip ısınan fırına pişmesi için bırakın.
15 dakikanın ardından fırından alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Dilerseniz üzerine çikolata sosu ya da pudra şekeri dökerek servis edebilrsiniz. Afiyet olsun!