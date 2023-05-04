5 malzemeli browni tarifi: hem lezzetli hem de pratik

Çikolata, çoğumuz için vazgeçilmez nefis bir tatlı. Aynı şekilde çikolata ile yapılan tatlılar da öyle. İşte bunlardan belki de en popüleri ama yapımı uzmanlık isteyen browniyi herkes kolayca yapabilsin diye nefis bir tarif ile karşınızdayız. Bir defa yiyenin bir daha unutamayacağı bu harika tarif üstelik sadece 5 malzeme ile kolayca hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:31
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 235 kcal

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kakao

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

1/2 su bardağı un

2/3 çay bardağı pudra şekeri

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz küçük kalıplarda tek kişilik hazırlayabilir ya da bir kalıbın içerisinde bir bütün olarak pişirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Fırını 175 derecede fanlı olarak çalıştırın.
  2. Ardından bir kabın içerisine önce yumurta ile pudra şekerini koyup güzelce çırpın.
  3. Diğer malzemeleri de içerisine ekleyip iyice karışana kadar çırpma işlemine devam edin.
  4. Kek kalbınızı yağlayın ya da cupcake kalıplarını hazırlayın.
  5. Son olarak kek karışımınızı içerisine ekleyip ısınan fırına pişmesi için bırakın.
  6. 15 dakikanın ardından fırından alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  7. Dilerseniz üzerine çikolata sosu ya da pudra şekeri dökerek servis edebilrsiniz. Afiyet olsun!

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