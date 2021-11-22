Ağlayan Kek Tarifi Ve Malzemeleri: Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
En sevilen hamur işlerinden biri ile karşınızdayız, ağlayan kek tarifi. Görünüşü ve lezzeti ile yaş pasta olduğunu hissettiren, herkesi büyüleyen ve kakaoya doyuran bir kek tarifi. Ağlayan kek yapılışı ile diğer keklerden ya da tatlı hamur işlerinden farklı olmasa da lezzeti ile hepsinden farklı olduğunu göreceksiniz. Bol kakaolu, bol soslu ve üzerinden çikolata akarken kaç dilim yediğinizi hesap bile edemeyeceğiniz, kokusu bile cezbedici bir kek. İster doğum günü için yapın, ister misafir ağırlayın, isterseniz de ailenizle akşam atıştırması için pişirin. Şimdi, hazırsanız ağlayan kek tarifinin detaylarına geçelim.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:45Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:45
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Keki için;
3 yumurta
Yarım çay bardağı süt
Yarım su bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un + 2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tepeleme kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için;
2 su bardağı süt
Üzeri için;
2 paket kremşanti
2 bardak soğuk süt
Sosu için;
1 paket hazır çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Servis önerisi olarak isterseniz kekinizi servis ederken üzerine dövülmüş ceviz ya da dövülmüş fındık serpebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle kekinizi yaparak başlayın. Yumurta ve şekeri köpürene kadar iyice çırpın. Yumurtanız köpük köpük olmalı ve beyazlamalı. İyice çırptığınıza emin olun.
Yumurtanızı çırptıktan sonra üzerine sıvı yağ ve sütü de ekleyip tekrar çırpın.
Süt ve şekerinizi de iyice çırptıktan sonra kakao, un ve vanilyayı da ekleyip çırpın. Tamamen karıştıktan sonra son olarak kabartma tozunu da ekleyin karıştırın.
Kekiniz hazır olduktan sonra pişireceğiniz kalıba dökün ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta fırınınızın pişirme durumuna dikkat etmeniz gerektiği. her fırının pişirme durumu farklıdır, o yüzden kontrollü pişirmelisiniz.
Kekiniz fırındayken 2 paket kremşantiyi ve 2 bardak soğuk sütü bir kaba döküp iyice çırpın ve kıvam almasını bekleyin. Kıvam alınca kremşantinizi dolabınıza koyup soğutun.
Kremşantiniz de hazır olduktan sonra çikolata sosunuzu da paketin arkasında yazan tarife göre hazırlayın.
Çikolata sosunuzu da soğumaya bırakın ve o arada pişen kekinizi fırından alın.
İlk sıcağını attıktan sonra üzerine delikler açın ve ayırdığınız 2 bardak süt ile kekinizi iyice ıslatın.
Kekinizi ıslattıktan ve soğuduktan sonra önce üzerine kremşantiyi sonra da çikolata sosunuzu ekleyin.
Dolapta yarım saat dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.