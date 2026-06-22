Bir dilim asla yetmiyor: Tam ölçülü kakaolu ıslak kek tarifi

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan tatlılardan biri olan kakaolu ıslak kek, yumuşacık dokusu ve yoğun çikolata lezzetiyle her yaştan kişinin favorileri arasında yer alıyor. Özellikle sosunu tam kıvamında çektiğinde ortaya çıkan eşsiz lezzet, bu keki klasik kek tariflerinden ayırıyor.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:17

YAPILIŞI

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sosu için:

1,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Yağlanmış orta boy fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kek pişerken sos malzemelerini bir tencerede karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Kaynatmanıza gerek yok.

Fırından çıkan sıcak keki kürdanla birçok yerinden delin.

İlk sıcaklığı çıkan kekin üzerine ılık sosu yavaş yavaş dökün.

Sosu tamamen çekmesi için en az 1 saat dinlendirin.

Püf noktası: Kekin çok ıslak olması için kek sıcak, sos ise ılık olmalıdır. Servis ederken üzerine Hindistan cevizi, çikolata rendesi veya dondurma ekleyebilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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