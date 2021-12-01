Büyük Tepside Ağlayan Kek Tarifi: Tepside Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Kalabalık misafiriniz gelecek ve ne hazırlayacağınızı bilmiyor musunuz? 30 dilim çıkacak, pasta gibi görünen harika bir tarif anlatmaya geldik Büyük tepside ağlayan kek aslında hepimizin aşina olduğu bir tarif. Büyük tepside ağlayan kek yapılışı hem çok kolay hem de bütün herkese yetecek kadar çok dilim çıkaran bir kek. Islak ve bol çikolatalı büyük tepside ağlayan kek malzemeleri de aslında evimizde rahatça bulabileceğiniz ürünlerden oluştuğu için sakın bu kek gözünüzü korkutmasın. Hadi o zaman malzemeleriniz de hazırsa hep beraber büyük tepside ağlayan kek nasıl yapılır sorusunun cevabına bakalım.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:01Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:01
15 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Keki için;
5 adet yumurta
1,5 bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
5 kaşık kakao
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
2 paket kabartma tozu
2,5 – 3 su bardağı un
Keki ıslatmak için;
2,5 su bardağı süt
Kreması için;
3 paket kremşanti
3 su bardağı soğuk süt
Üzeri için;
2 paket hazır çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Farklı lezzetler denemek isterseniz kremşantiyi meyveli kullanabilirsiniz. Eğer ferah bir tat isterseniz kekinizin içine limon kabuğu rendesi koyabilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle kekinizi yaparak başlayın. Yumurtalarınızı ve şekerinizi iyice çırpın. Yumurtanız köpürüp beyazlayana kadar iyice çırpın.
Yumurta ve şekerinizi çırptıktan sonra süt ve yağınızı ekleyip yeniden karıştırın.
Karıştırdığınız sıvı karışıma kakao, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam ediniz.
Son olarak karışıma 2 paket kabartma tozunu da ekleyip yağladığınız tepsinize dökünüz ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişiriniz.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta pişirme süresidir. Her fırının pişirme şekli ve süresinin farklı olduğunu unutmayınız.
Kekiniz fırındayken kremşantilerinizi bir kaba boşaltın ve üstüne sütü ekleyip iyice karıştırın.
Kıvam alana kadar karıştırın ve kıvam alınca buzdolabına koyup soğumaya bırakın.
Kremşantiniz de hazır olduğuna göre sırada çikolata sosunuz var. Çikolata sosunuzu arkasında yazan tarife göre hazırlayın ve soğumaya bırakın.
Kekiniz piştikten sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine bir sürü delikler açın ve sütünüz ile ıslatın. İyice ıslanıp soğuması için bekleyin.
Kekiniz soğuduktan sonra öncelikle üstüne kremşantinizi sonra da en üste çikolata sosunuzu ekleyin ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Soğuduktan sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.