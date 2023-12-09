Cevizli kek: Kolay ve lezzetli bir tarif

Kısa sürede ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu cevizli kek tarifini çok seveceksiniz. Lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu tarifi, bir yiyen bir daha isteyecek. İşte cevizli kek tarifinin detayları…

Giriş Tarihi: 09.12.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 11:51
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 222 kcal

MALZEMELER

3/4 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

2 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı kadar ceviz içi

YAPILIŞI

Bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları kırarak karıştırın.

Ardından şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.

İçerisine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.

Un, vanilya ve kabartma tozunu elekten geçirerek ekleyip karıştırın.

Daha sonra ceviz içini ilave edip karıştırın.

Kek kalıbının içerisini yağlayın ve hazırladığınız hamuru kalıbın içerisine boşaltın.

Fırını 160 derecede önceden ısıtıp kek kalıbını yerleştirin.

Yaklaşık olarak 35 dakika boyunca keki pişirin.

Afiyet olsun!

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