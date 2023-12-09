Cevizli kek: Kolay ve lezzetli bir tarif

3/4 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
2 su bardağı un
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı kadar ceviz içi
Bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları kırarak karıştırın.
Ardından şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.
İçerisine sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırma işlemini sürdürün.
Un, vanilya ve kabartma tozunu elekten geçirerek ekleyip karıştırın.
Daha sonra ceviz içini ilave edip karıştırın.
Kek kalıbının içerisini yağlayın ve hazırladığınız hamuru kalıbın içerisine boşaltın.
Fırını 160 derecede önceden ısıtıp kek kalıbını yerleştirin.
Yaklaşık olarak 35 dakika boyunca keki pişirin.
Afiyet olsun!