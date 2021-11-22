Dikdörtgen Borcamda Ağlayan Kek Tarifi: Borcamda Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Bir dönemin çok popüler kek tarifi ile karşınızdayız, dikdörtgen borcamda ağlayan kek tarifi. Tam ölçüleri ile bu lezzeti hatırlatmaya geldik. Bol sosu ve arasındaki kremşantisi ile doyulmaz bir lezzete adım atacaksınız. Eğer dikdörtgen borcamda ağlayan kek nasıl yapılır diyorsanız ve ölçüleri tutturamamaktan korkuyorsanız bu tarif tam ölçüler ile karşınızda. Kremşantisinin hafif lezzeti ve çikolata sosunun yoğun ve iştah açıcı kokusu ile hem misafir ağırlayacağınız hem de yaş pasta lezzeti sunacağınız bu tarifin detaylarına geçebiliriz.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:51Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:51
12 Adet
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Keki için;
4 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı + 3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Keki ıslatmak için;
2 su bardağı süt
Krema katı için;
2 paket kremşanti
2 bardak soğuk süt
Çikolata sosu için;
1 paket hazır çikolata sosu
AŞÇININ NOTU
Eğer meyveli bir lezzet denemek isterseniz tatlınızın kekine limon ya da portakal kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Ayrıca, farklı bir lezzet isterseniz kremşantiyi meyveli olarak seçerek kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Dikdörtgen borcamda ağlayan kek yapılışında öncelikle kekinizi yaparak başlayın. 4 yumurta ve 1 su bardağı şekerinizi iyice krema kıvamına gelecek kadar çırpın.
Yumurta ve şekerinizi iyice çırptıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao, un ve vanilyayı da ekleyip iyice karıştırın. En son karışıma kabartma tozunuzu da ekleyip borcamınıza dökün ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişirin.
Kekiniz fırında pişerken 2 paket kremşantiyi 2 su bardağı süt ile iyice çırpın ve kıvam aldığında buzdolabına koyup soğumaya bırakın.
Kremşantiniz buzdolabında ve kekiniz de pişerken çikolata sosunuzu da paketin arkasında yazan tarife göre hazırlayın.
Fırındaki kekinizi arada kontrol etmeyi unutmayın. Kürdan testiniz temiz çıktığında kekinizi çıkarın ve ilk sıcağını atmasını bekleyin.
İlk sıcağını attıktan sonra üzerine delikler açın ve 2 su bardağı sütü iyice her yerine yayın. Kekinizin her yeri iyice ıslanmış olsun.
Kekiniz sütü çektikten ve soğuduktan sonra önce kremşantiyi sonra da çikolata sosu üzerine dökün.
30 dakika buzdolabında dinlendirdikten sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.