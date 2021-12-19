Fırınları kapatın! Tencerede puf puf kabaran kek tarifi

Kek pişirmek, genellikle fırınla özdeşleşmiş olsa da aslında tencerede de oldukça lezzetli kekler yapabilirsiniz. Meyveli, kuru yemişli veya kakaolu gibi birbirinden farklı karışımlar oluşturarak lezzet dolu bir çay saati atıştırmalığını, bir tencere yardımıyla dakikalar içinde hazır hale getirebilirsiniz. Üstelik su buharının yardımı ile pişmesi sayesinde hem kabaran hem de nemli ve lezzetli bir keki rahatlıkla pişirebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:22Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:23
4 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Anneler GünüŞeker BayramıDoğum GünüSevgililer Günü
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
1 küçük su bardağı şeker
2 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
Yarım çay bardağı ezilmiş fındık
1 paket vanilya
1, 5 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
Kek hamuru için yumurta ve şeker çırpma kabında güzelce çırpılır.
Ardından sıvı yağ, süt, kabartma tozu, vanilya ve un eklenerek çırpmaya devam edilir.
Kalan ezilmiş fındıklar da eklenerek biraz daha karıştırılır.
Son olarak kakao ilave edilir, karıştırılır.
18 cm çapındaki borcam, tereyağı ya da margarin ile güzelce yağlanır.
Hazırlanan kek hamuru borcama boşaltılır.
Borcamın içerisine sığabileceği boyutta bir tencere alınarak borcam tencereye oturtulur ve tencereye kek hamuru ile aynı hizada olacak şekilde su dökülür.
Tencerenin üzerine temiz bir bez örtülür, tencerenin kapağı kapatılarak önce orta ateşte, daha sonra kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateşte pişmeye bırakılır.
Yaklaşık 30 dk sonra kürdan ile kontrol ederek gerekiyorsa pişirmeye devam edilir.
Kekimiz piştikten sonra sıcak suyun içerisinden alarak soğumaya bırakın.
Kek soğuduktan sonra rahatça borcamdan düşecektir.