Kakaolu kek tarifi: Kısa sürede hazırlanan bir lezzet

Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek. Kakaolu kek tarifi, hızlı bir şekilde hazırlanabilmesinin yanı sıra tam kıvamında lezzetiyle de kendisine hayran bırakacak. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 10:23
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 460 kcal

MALZEMELER

3 adet yumurta

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı maden suyu

Yarım çay bardağı kakao

YAPILIŞI

Bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları kırıp toz şekerle çırpın.

Toz şeker tamamen eridiği zaman içerisine maden suyu, süt ve sıvı yağı ekleyerek çırpın.

Ardından içerisine kakao ve unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Daha sonra vanilya ve kabartma tozu ekleyerek spatulayla karıştırın.

Kek kabının içerisini yağlayın.

Elde ettiğiniz karışımı, kek kalıbının içerisine boşaltın.

Fırını önceden 180 derecede ısıtın ve keki 30 dakika boyunca pişirin.

30 dakikanın sonunda keki fırından çıkarın ve ılıyana dek bekleyin.

Ilıdıktan sonra kek kalıbından çıkarın.

Afiyet olsun!

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