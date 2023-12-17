Kakaolu kek tarifi: Kısa sürede hazırlanan bir lezzet

3 adet yumurta
3 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Yarım çay bardağı maden suyu
Yarım çay bardağı kakao
Bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları kırıp toz şekerle çırpın.
Toz şeker tamamen eridiği zaman içerisine maden suyu, süt ve sıvı yağı ekleyerek çırpın.
Ardından içerisine kakao ve unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.
Daha sonra vanilya ve kabartma tozu ekleyerek spatulayla karıştırın.
Kek kabının içerisini yağlayın.
Elde ettiğiniz karışımı, kek kalıbının içerisine boşaltın.
Fırını önceden 180 derecede ısıtın ve keki 30 dakika boyunca pişirin.
30 dakikanın sonunda keki fırından çıkarın ve ılıyana dek bekleyin.
Ilıdıktan sonra kek kalıbından çıkarın.
Afiyet olsun!