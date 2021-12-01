Kremşantili Ağlayan Kek Tarifi: Kremşantili Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Misafirlerinizin bu tarife bayılmama ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. İşte karşınızda tam ölçüsü ve bol çikolata sosu ile kremşantili ağlayan kek tarifi. Kremşanti her türlü pasta ya da keke çok yakışmıyor mu sizce de? Hem tatlıyı hafifletiyor hem de kendi lezzeti ile vazgeçilmez bir tat yaratıyor. Kremşantili ağlayan kek yapılışı ile çok kolay bir tarif. Şimdi eminiz ki herkesin aklından kremşantili ağlayan kek nasıl yapılır sorusu geçiyordur. Hem yapılışının kolaylığı hem de lezzeti ile sizi büyüleyecek bu pasta görünümlü kekimizin tarif ve malzeme detaylarına geçelim.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:10Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:10
8 Adet
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
Keki için;
3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1,5 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için;
1 su bardağı süt
Krema için;
2 paket kremşanti
2 su bardağı soğuk süt
Sosu için;
1 paket hazır çikolata sosu
Hazır çikolata sosu için süt
AŞÇININ NOTU
Kekinizin üzerine Hindistan cevizi dökerek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Kek yapımı ile başlayın. Yumurta ve şekeri beyazlayıp köpürene kadar iyice çırpın. Yumurta ve şeker iyice karışsın.
Yumurta ve şeker iyice karıştıktan sonra süt ve sıvı yağı ekleyip tekrar iyice karıştırın.
Daha sonra kakao, vanilya ve unu da ekleyip karıştırıp. Son olarak karışımınıza kabartma tozunuzu da ekleyip yağladığınız borcamınıza dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta pişirme süresi. Ortalama 25 dakika da pişecektir. Ama kontrollü olarak pişirmeye özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir.
Kekiniz pişerken öncelikle kremşantinizi hazırlayın. 2 paket kremşantiyi 2 su bardağı soğuk süt ile iyice çırpın ve kıvam aldığında soğuması için dolaba kaldırın.
Kremşantizi de hazırladıktan sonra çikolata sosunuzu hazırlayın. Paketin arkasında yazan hazırlama şekline göre çikolata sosunuzu hazırlayın.
Kekiniz piştikten sonra fırından çıkarın ve ıslatmadan önce ilk sıcağını atmasını bekleyin. Kekiniz ilk sıcağını attıktan sonra üzerine delikler açın. Bol bol delik açmalısınız ki kekiniz iyice ıslansın.
Kekinize delikler açtıktan sonra ayırdığınız 1 su bardağı süt ile her tarafını iyice ıslatın. Islanan kekinizi soğuması için ayırın.
Dikkat etmeniz gereken nokta kremşantinizi dökmeden önce kekinizin iyice soğumuş olmasına özellikle dikkat etmeniz gerektiği. Yoksa kremşantiniz erir.
Kekiniz soğuduktan sonra kremşantinizi kekinizin üzerine yayın, en üste de çikolata sosunuzu dökün.
Buzdolabında yarım saat dinlendirdiğiniz kekinizi istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.